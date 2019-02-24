'Aziz Üstadım' adlı şiir seslendiriliyor

Büyük İslam alimi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin vefatının 59. Yılı münasebetiyle düzenlenen Anma Programı'nda, Bediüzzaman'ın aziz hatırasına "Aziz Üstadım" adlı ilahi seslendirildi.

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