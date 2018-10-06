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6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Babası konuştu, kızı çevirdi

06 Ekim 2018, Cumartesi
Suriyeli baba Ahmet Sabra’nın, Türkiye vatandaşlarına verdiği mesajları kızı Şeza Sabra Türkçeye tercüme etti.

Suriyeli bir baba, son dönemlerde Suriye vatandaşları ile Türkiye vatandaşları arasında yaşanan olaylardan dolayı bütün Suriyelileri dışlama politikası izleyenlere, sosyal medya üzerinden seslendi. Suriyeli baba Ahmet Sabra’nın Arapça konuşmasını küçük kızı Şeza Sabra çevirdi. Ahmet Sabra konuşmasına Türkiye’ye teşekkür ederek başlayıp, “Biz Suriyeli insanlarız ve bazılarımız iyi bazılarımız kötü. Ve bir elin parmakları bir değil. Bazılarınız bize zalimlik yapıyor” dedi.

Ahmet Sabra ne dedi?

Şanlıurfa’da bazı vatandaşların ölmesiyle sonuçlanan olayın ardından iyice baskı altına alınan ve kötü muamelede bulunulan Suriyeli baba Ahmet Sabra, bu konudaki rahatsızlıklarını sosyal medyadan duyurmaya çalıştı. Kızı tarafında çevrilen Ahmet Sabra’nın konuşmasının tamamı şöyle: “Merhaba Türk kardeşlerim! Benim adım Ahmet Sabra ve kızım Şeza Sabra. Size bir mesaj göndereceğiz. Bir Türkiye’de yaşayan Suriyeliyiz ve size teşekkür ediyoruz. Bu teşekkürü bize yardım ettikleri için devletinize de ediyoruz. Biz Suriyeli insanlarız ve bazılarımız iyi bazılarımız kötü. Ve bir elin parmakları bir değil. Bazılarınız bize zalimlik yapıyor. Suriyelilerin yaşadığı mahalleleri taşlıyorlar ve Suriyelilere vuruyorlar. Ve onların yaşananlarla bir alâkası yok. Onlar sadece onları koruyacak bir yer arıyorlar. Siz de kötülük yapanlara ceza verin, ama bütün Suriyelilere ceza vermeyin. Bizim bütün Suriyeliler iyi değil, ama hepsi kötü de değil. Siz de müşkülât çıkaranları kovun. Biz Müslümanız. Ve hiçbir Suriyelinin Türkiye’ye kötülük yapmasını kabul etmiyoruz. Biz sizinleyiz ve sizi çok seviyoruz. Bize zalimlik yapmayın, çünkü Allah biliyor ki biz hepimiz kötü değiliz. Biz savaştan kaçtık Türkiye’ye gezmek için gelmedik.”

Haber: Fethiye Songül Akay

Haber Merkezi

Etiketler: Suriye, Arapça, Türkçe, baba
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