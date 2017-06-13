"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Babasının tutuklanması travma yaşatmıştı: İntihar etti

13 Haziran 2017, Salı 00:05
İzmir’in Tire İlçe Milli Eğitim Eski Müdürü Mehmet Ali Ölçer’in kızı Tuğçe Ölçer, evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Tire’de uzun süre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevi yapan Mehmet Ali Ölçer, darbe girişimi operasyonları kapsamında tutuklanmıştı. 6 aydır  tutuklu olan Mehmet Ali Ölçer’in 21 yaşındaki kızı Tuğçe Ölçer, intihar etti. Tire Öğretmen Melahat Aksoy Anadolu Öğretmen Lisesi’nden 2014 yılında mezun olan Tuğçe Ölçer, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Edindiğimiz bilgilere göre, babası tutuklandıktan sonra büyük bir travma yaşayan, talihsiz kız bir süredir bunalımdaydı ve İzmir Buca’da ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonundan atlayarak intihar etti. Genç kız olay yerinde vefat ederken, acı haberi duyan arkadaşları ve yakınları yasa boğuldu. Genç kızın cenazesinin, memleketleri Hatay’da toprağa verileceği öğrenildi.

İlaçlarını bile alamayacak duruma geldi

Genç kızın annesi Nurhan Ölçer’in gazetemizde geçmiş tarihlerde yazıları ve çalışmaları yayınlanıyordu.Acı haberin gelmesi üzerine öğrendiğimiz bilgilere göre bir iftira sonucu tutuklanan Mehmet Ali Ölçer’in tüm haklarına el konulurken ailesi sivil bir ölüme terk edildi. Babasının tutuklanmasının ardından psikolojik sorunlar yaşayan Tuğçe Ölçer, ilaçlarını alabilmekte dahi sıkıntılar yaşıyordu. En son eczaneden ilaç alamayınca eczane tarafından kendisine yardımcı olunulmuş fakat rahatsızlığı ve yaşadıkları travmayı atlatamayan Tuğçe Ölçer böylesine acı bir ölüme sürüklendi. 

***

Bu kaçıncı intihar?

Eşi tutuklu olan 60 yaşındaki kadından üzücü haber 

Aydın’ın Söke İlçesi’nde, Gülen Hareketi üyesi olduğu iddiasıyla geçen yıl tutuklanan V.G.’nin eşi 60 yaşındaki Hatice Gündebahar, kendini asarak intihar etti. Çocuklarıyla birlikte kendilerine ait kırtasiye dükkanını işleten, eşi tutuklu 2 çocuk annesi Hatice Gündebahar, Fevzipaşa Mahallesi Faik Kocagöz Caddesi’ndeki evinde kimsenin olmadığı sırada iple kendisini tavana asarak yaşamına son verdi. Yakınları eve gelince Günbahar’ı tavana asılı buldu. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yakınları ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Söke Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gündebahar’ın neden intihar ettiği yapılan araştırmalardan sonra netlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: intihar, ohal, khk
Okunma Sayısı: 8042
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Veysel

    14.06.2017 00:03:15

    Oğlum 27/08/2014 tarihinde kullanmadığı bir hatta baylok indirdi diye terörist ilan edildi ve kutsal mesleği ogretmenlikten ihraç edildi.tam 9 ay oldu.ŞİMDİ DIKKATLI OKUYUN..27/08/2014 TARIHINDE OĞLUM KASTAMONU DA ACEMİ BIRLIĞINDE PEYGAMBER OCAĞINDA ASKERLIK GOREVINI YAPIYORDU.Da ha ne diyem.allahım bize bu acıları yasatanlari başta fetoculeri ve bizi suçsuz yere vatan haini ilan edenleri kahretsin..

  • Adalet

    13.06.2017 21:44:11

    Bu insanlar, başka öğretmenler Kahveler okey masalarında hayatlarını curutup kendilerine dahi faydaları olmazken, gecelerini gündüzleri kâtip saat 11 lere kadar öğrencileriyle toplantılarına ugrastilar. Kendi evlatları vakit ayiramadilar. Şimdi bu zalim elle terbiye edilmeye çalışıyorlar. Ey herseyi bilen. Ey Kadir i Mutlak. Ey Adil i Mutlak. Senden başka Melce ve Mebde yok. Sana havale ediyoruz.

  • Mesut

    13.06.2017 18:56:53

    Sebep olanları kınıyorum Rabb'im kalanlara sabır versin

  • Adref

    13.06.2017 18:37:26

    Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardimsici olsun, musibet halinde olan kardeslerimin tahammul gucunu arttirsin, hepsini tez zamanda selamete cikarsin...zulum sebekesnin belini hic dogrultamayscak sekilde kirsin tez zamanda

  • erhan

    13.06.2017 14:18:31

    Allah bunlara sebep olanları iki cihanda en acı sonla karsilastirsin.

  • Kim doğru

    13.06.2017 08:58:44

    ALLAH c.c hepsini görüyor adaleti inş. yakın zamanda tecelli eder bizi yönetenlere karşı bu zulmü bu temiz insanlara yapanlara karşı bu zulme destek olanlara karşı inş. bir an önce adalet tecellei eder.

  • Hüsnü Kor

    13.06.2017 05:45:03

    Sorumlulara Allahu zulcelal kat kat sorsun!

  • Abdullah Çelik

    13.06.2017 04:18:43

    (39/ZUMER-37: Ama Allah kimi de doğru yola yöneltirse, artık onu doğru yoldan kimse çıkaramaz. Değil mi ki Allah her işinde tek mükemmel olandır, kimsenin yaptığını yanına kar bırakmayandır.

  • papillon

    13.06.2017 02:30:42

    sivil ölüme terkedilen onca insanın vebalini 'idam, idam, idam'' diye pervasızca bağıranlar ödemeye hazır mı? biz millet olara ne ara bu kadar katılaştık? Nasıl bu kadar duyarsızlaştık? Suçlu suçsuz kaba bir 'insan temizliğine' gidecek, buna alkış tutacak kadar alçaldık? Oysa, her türlü hata, yanlış Allah katında dahi tövbenin kabulü ile karşılanırken, biz insanlar nasıl oldu da, henüz hüküm bile giymemiş insanları hükemder olduk, 'asın' diye bağıracak kadar kalbi katı olduk? Ne memleketimi ne de insanlarımızı tanımaz oldum. Biz millet olarak duyarlı olabilecek miyiz günün birinde? En önemlisi de, artık at gözlüğünü çıkarıp bir kenara bıraksak, her yazılanı ve çizileni adeata Allah kelamı gibi görmesek de biraz daha düşünerek, inceleyerek, kendi fikrimize varsak. Bu vatan onun bunun şunun değil hepimizin. Vatan millet üzerinden artık çıkar peşinde koşmayan adil vatandaşların yaşadığı bir ülke olalım, ne olur.

  • Bir magdur

    13.06.2017 01:07:25

    Bunlara sebep olanlar yaptıklarının yanlarına kar kalacağını zannediyorlarsa çok beklerler. Allah (CC) in Adl ismi elbette tecelli edecek ve bu iktidar mensuplari sebep oldukları mağduriyetlerin hepsinin hesabını verecek. Kendilerine müslüman diyen bu güruhun aklını başına alması duasıyla...

  • Madur

    13.06.2017 00:58:26

    Yetiş ey resul bir ülkede insanlık ölüyor

  • mağdur

    13.06.2017 00:16:24

    2 cocugum ve (giderek azalan) inancim da olmasa bende ölmek isterdim. Bu yasadiklarimiz çok ağır bunları hakedecek ne yaptik korkuyorum Bigun nefsime yenik düşüp intihar etmekten Allah sebep olan herkesi bildigi gibi yapsın

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

110. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

Demirel hatırası

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

Demirel’e, İsrail faturası

Enflasyon maaş zamlarını eritti

Ege sallanmaya devam

Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

“Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

Aziz Sancar'dan evrim yorumu

Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
Mehmet KARA

AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
Genel

''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
Genel

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
Genel

Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
Cevher İLHAN

“Yapay ve kumpas kriz”
Genel

Demirel’e, İsrail faturası
Genel

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
Genel

Demirel hatırası

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.