Babasının tutuklanması travma yaşatmıştı: İntihar etti

İzmir’in Tire İlçe Milli Eğitim Eski Müdürü Mehmet Ali Ölçer’in kızı Tuğçe Ölçer, evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Tire’de uzun süre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevi yapan Mehmet Ali Ölçer, darbe girişimi operasyonları kapsamında tutuklanmıştı. 6 aydır tutuklu olan Mehmet Ali Ölçer’in 21 yaşındaki kızı Tuğçe Ölçer, intihar etti. Tire Öğretmen Melahat Aksoy Anadolu Öğretmen Lisesi’nden 2014 yılında mezun olan Tuğçe Ölçer, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Edindiğimiz bilgilere göre, babası tutuklandıktan sonra büyük bir travma yaşayan, talihsiz kız bir süredir bunalımdaydı ve İzmir Buca’da ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonundan atlayarak intihar etti. Genç kız olay yerinde vefat ederken, acı haberi duyan arkadaşları ve yakınları yasa boğuldu. Genç kızın cenazesinin, memleketleri Hatay’da toprağa verileceği öğrenildi.

İlaçlarını bile alamayacak duruma geldi

Genç kızın annesi Nurhan Ölçer’in gazetemizde geçmiş tarihlerde yazıları ve çalışmaları yayınlanıyordu.Acı haberin gelmesi üzerine öğrendiğimiz bilgilere göre bir iftira sonucu tutuklanan Mehmet Ali Ölçer’in tüm haklarına el konulurken ailesi sivil bir ölüme terk edildi. Babasının tutuklanmasının ardından psikolojik sorunlar yaşayan Tuğçe Ölçer, ilaçlarını alabilmekte dahi sıkıntılar yaşıyordu. En son eczaneden ilaç alamayınca eczane tarafından kendisine yardımcı olunulmuş fakat rahatsızlığı ve yaşadıkları travmayı atlatamayan Tuğçe Ölçer böylesine acı bir ölüme sürüklendi.

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Bu kaçıncı intihar?

Eşi tutuklu olan 60 yaşındaki kadından üzücü haber

Aydın’ın Söke İlçesi’nde, Gülen Hareketi üyesi olduğu iddiasıyla geçen yıl tutuklanan V.G.’nin eşi 60 yaşındaki Hatice Gündebahar, kendini asarak intihar etti. Çocuklarıyla birlikte kendilerine ait kırtasiye dükkanını işleten, eşi tutuklu 2 çocuk annesi Hatice Gündebahar, Fevzipaşa Mahallesi Faik Kocagöz Caddesi’ndeki evinde kimsenin olmadığı sırada iple kendisini tavana asarak yaşamına son verdi. Yakınları eve gelince Günbahar’ı tavana asılı buldu. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yakınları ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Söke Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gündebahar’ın neden intihar ettiği yapılan araştırmalardan sonra netlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.