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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bağdat: Sorumlu Türkiye

05 Haziran 2018, Salı 23:59
Su kaynakları seviyesinde kritik azalma yaşadıklarını belirten Irak hükümeti Türkiye'yi işaret etti. Hükümet Dicle’deki geri çekilmeden Türkiye’nin Batman’da inşa ettiği Barajı sorumlu tuttu.

Bağdat sakinlerinin Dicle Nehri’ni bazı noktalarda yürüyerek geçebildiğini aktaran İngiliz The Times gazetesi, böyle bir durumun ilk kez gözlendiğini vurguladı ve Irak yönetiminin sıkıntıdan Ilısu Barajı gölünü doldurmaya başlayan Türkiye’yi sorumlu tuttuğunu belirtti. Gazete bununla birlikte su seviyelerinin Irak genelinde azalmasından ise halk nezdinde Irak hükümetinin sorumlu tutulduğunu aktardı.

3 ay ertelenecek 

BBC’de yer alan habere göre Irak Su Bakanı Hasan el Canabi, hükümetin sorunun farkında olduğunu ve başa çıkabilmek için 24 adımlık bir plan hazırlandığını söyledi. Halkı su tasarrufu yapmaya çağıran bakan suçu tamamen Türkiye’ye yükledi: “Irak ve Türkiye arasında baraj gölünün doldurulmasının koordine edilmesi için bir anlaşma yapıldı. Ancak Türkiye baraj gölünü 1 Mart’tan itibaren doldurmaya başladı.” Barajın, tarım ürünleri için gereken suyun sağlanması için 1 Haziran’dan itibaren doldurulması gerekiyor. Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız ise Ankara’nın politikasını savunarak, Türkiye’nin de son 40 yılın en kötü kuraklığından etkilendiğini söyledi. 

Gazete Irak meclisinde yapılan toplantının ardından Ankara’yla görüşme yapma ve baraj gölünün doldurulmasının üç ay ertelenmesinin istenmesi kararının alındığını yazdı.

Etiketler: türkiye, ırak, su kaynakları
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