Bağdat yönetiminden 'IKBY' kararı

Bağdat yönetimi, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağını kaldırdı.

Irak Başbakanı Haydar el- İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına 29 Eylül 2017'den bu yana uygulanan yurt dışı uçuş yasağının İbadi'nin kararıyla kaldırıldığı belirtildi. "Havalimanları merkezi yönetime teslim edilecek" Açıklamada, Başbakan İbadi'nin, "IKBY hükümeti, havalimanlarını merkezi yönetime teslim etmeyi kabul etti." şeklindeki ifadesi yer aldı. Irak merkezi hükümeti, 25 Eylül'de gayrimeşru referandum düzenlemesinin ardından, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına yurt dışı uçuş yasağı başta olmak üzere, IKBY'ye yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı. AA

Okunma Sayısı: 395

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.