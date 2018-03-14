Bahardan önce Yeni Asya geldi

Yeni Asya’nın 49. yıl dönümü kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları Yalova’ya da ulaştı.

Yalova il merkezindeki açık hava reklâm panelleri ile otobüs duraklarında gerçekleştirilen afişleme çalışmalarıyla yurttaşlarla buluşan Yeni Asya tanıtımları ilgiyle karşılandı. Baharın müjdecisi çiçekler açmadan Yalova’ya ulaşan Yeni Asya kırmızısı şehre renk kattı. Sağduyu ve vicdan temalı 49. yıl afişleri ve dijital tanıtımlarıyla her platform ve mecrada kamuoyu vicdanına seslenen Yeni Asya, hukuk ve adalet çağrısını yineliyor, solmaya yüz tutan umutları tazeliyor.

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