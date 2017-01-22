"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Bahçeli'den referandum açıklaması

22 Ocak 2017, Pazar 14:46
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "MHP, TBMM'de göstermiş olduğu ahlaki duruşun, olgun ve sorumlu tavırla birlikte isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"MHP milletvekilleri Türkiye'nin önünü açmıştır"

MHP milletvekillerinin, dik duruşun ne demek olduğunu dosta düşmana ispatladığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bütün yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen, MHP milletvekilleri anayasa değişikliğine olumlu oy kullanarak Türkiye’nin önünü açmışlardır. İstek ve arayışımız milli huzur ve kardeşliğin tesisi, istikrar ve güvenliğin temin ve tahkimidir. İftiharla söylemek isterim ki bildik mahfiller aracılığıyla, sosyal medya başta olmak üzere, her zemin ve sahada telkin ve tahrik altına alınmaya çalışılan milletvekillerimiz, dava adamlığının ve dik duruşun ne demek olduğunu dosta düşmana ispatlamışlardır."

AA

Etiketler: mhp, devlet bahçeli, referandum
Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CHP'den flaş karar!

    Bahçeli'den referandum açıklaması

    Emniyet ve AKP İl Başkanlığına saldıran terörist yakalandı

    13 milyon lira tazminat istemiyle dava açtı!

    ''Kulağımıza gelen bazı söylemler rahatsız edici"

    Yoğun bakıma alınmıştı: İlhan Cavcav tedavi gördüğü hastanede öldü

    Fırat Kalkanı'nın 152. gün bilançosu

    Kritik toplantıya doğru...

    Beyaz Saray'ın yeni sözcüsünden ilk açıklama: ''Yanlış ve utanç verici''

    Bu da oldu: Yürekleri sızlatan olay Van'da yaşandı!

    Papua Yeni Gine 7,9'la sarsıldı!

    Trump’a en anlamlı tepki

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    İsrail, Trump’ı Kudüs’e davet etti: “Her zaman İsrail'in yanında durdun''

    ''Türkiye, anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir''

    Referanduma da OHAL’de gidiyoruz

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Fırat Kalkanı şehitleri dualarla...

    "Kadınlar kendilerini kayıtlara 'Müslüman' olarak geçirecek"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP-MHP kaybetti, sınav sırası millette
    Genel

    Referanduma da OHAL’de gidiyoruz
    Faruk ÇAKIR

    Trump’a en anlamlı tepki
    Genel

    ''Türkiye, anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir''
    Genel

    ''Kulağımıza gelen bazı söylemler rahatsız edici"
    Genel

    Resmi Gazete'de yayınlandı
    Genel

    Bu da oldu: Yürekleri sızlatan olay Van'da yaşandı!
    Genel

    İsrail, Trump’ı Kudüs’e davet etti: “Her zaman İsrail'in yanında durdun''
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Mehmet Hamit Pehlivan
    Genel

    Beyaz Saray'ın yeni sözcüsünden ilk açıklama: ''Yanlış ve utanç verici''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.