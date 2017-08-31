Bahçeli'den sert tepki: "Rezalet, hıyanet"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Peşmerge yönetimi 25 Eylül’de yapmayı planladığı sözde Kürdistan referandumunda hala inat ve ısrar etmektedir. Bunun yanında, 29 Ağustos’ta toplanan Kerkük Vilayet Meclisi’nin sözde referanduma Kerkük’ü de dahil etme kararı rezaletler ve hıyanetler serisine yeni bir ilavedir” dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Peşmerge yönetimi 25 Eylül’de yapmayı planladığı sözde Kürdistan referandumunda hala inat ve ısrar etmektedir. Bunun yanında, 29 Ağustos’ta toplanan Kerkük Vilayet Meclisi’nin sözde referanduma Kerkük’ü de dahil etme kararı rezaletler ve hıyanetler serisine yeni bir ilavedir” dedi.

Devlet Bahçeli yayınladığı Kurban Bayramı mesajında, 'Kuzey Irak bağımsızlık referandumu'na ilişkin şu ifadeleri kullandı: Peşmerge yönetimi 25 Eylül’de yapmayı planladığı sözde Kürdistan referandumunda hala inat ve ısrar etmektedir. Bunun yanında, 29 Ağustos’ta toplanan Kerkük Vilayet Meclisi’nin sözde referanduma Kerkük’ü de dahil etme kararı rezaletler ve hıyanetler serisine yeni bir ilavedir. Türkmen yurtları asil ve asli sahiplerinden koparılmak istenmektedir. Buna izin verilmemeli, buna asla müsaade edilmemelidir. Çünkü Türkmeneli Türk’ün öz yurdudur. Kerkük Türk’tür, mütecaviz emel, hedef ve etnik soykırıma tabi tutulamayacaktır. Türkiye her türlü ihtimali stratejik ve milli güvenlik şuuru kapsamında planlamalı, güney sınırları boyunca senaryosu yazılan hain ve hasmane oluşum ve yapılara göz açtırmamalı, fitneyi odağında etkisiz hale getirmelidir.

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