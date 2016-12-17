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Bahçeli: İlgililerden hesap sorulması gerektiği tartışmasız ortadadır

17 Aralık 2016, Cumartesi 16:22
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli' Kayseri'de gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklamasında" İç savaş şartlarını oluşturmak için yoğun ve şeytani planlar yapanlara karşı her zamankinden daha fazla bir ve beraber olmak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Düşmanları sevindirmemek lazımdır" ifadeleri kullanıldı.

Devlet Bahçeli'nin açıklaması şöyle: "Türk milleti felaket üstüne felaket yaşamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti korkunç ve kanlı nitelikli kolektif bir terör kuşatması altındadır. Her Türk vatandaşımız, vicdan ve vatan sevgisine sahip her insanımız terörizmin hain saldırılarına karşı nefret ve öfke doludur. Artık bıçak kemiği delmiş, sabır taşı çatlamış, tahammül eşiği geçilmiştir. Bugün Kayseri'de, acımasız terörist eylem serisine bir yenisi daha eklenmiştir. Sabah saatlerinde, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşlarımızı taşıyan araca canlı bomba saldırısı düzenlenmiştir. Ne acıdır ki, 13 evladımız şehit, 6'sı ağır olmak üzere 55 evladımız da yaralanmıştır. Geçen hafta Beşiktaş'ta vuku bulan menfur saldırının acıları henüz sarılmamışken, 44 şehidimizin hüznü henüz çok yeniyken, bu defa da Kayseri'de ortaya çıkan teröristler milletimizi bir kez daha can evinden vurmuşlardır. Kayseri'de yerleşik 1.Komando Tugayı'nın terörle mücadelede aktif ve yüksek bir payı olduğu göz önüne alındığında, saldırının hedef ve stratejisinin muhtevası net bir şekilde anlaşılacaktır. Terör her yerde, teröristler her taraftadır. Bundan böyle teröre karşı mücadele tüm vatan sathında, devletin bütün imkan ve kuvvetinin öncülüğünde, milli dayanışma ruh ve fedakarlığıyla yerine getirilmelidir. Türkiye'nin beka ve birliğine yönelmiş ağır tehditlerin yok edilmesi ve odağında imhası muhakkak sağlanmalıdır."

"İLGİLİLERDEN HESAP SORULMASI GEREKTİĞİ TARTIŞMASIZ ORTADADIR"

"Kayseri'de hepimizi kedere boğan saldırının asıl faillerinin deşifre edilmesinin yanı sıra, askerlerimizi tedbirsiz şekilde izne çıkartan, lazım gelen güvenlik önlemlerini sırasıyla almayan sorumlular hakkında da adli ve idari işlemler yapılmalıdır. İstihbarat ve güvenlik zaaflarından doğan boşluğu kullanarak bombacıların ülkemizde cirit attığı, bu itibarla ilgililerden hesap sorulması gerektiği tartışmasız ortadadır. Milletimizin daha fazla kaybıyla birlikte, otomatiğe bağlanan cinayetlere milli ruhun daha fazla katlanmasını hiç kimse beklememelidir. Çünkü hiçbir millet, hiçbir toplum bu kadar ağır bir yükü uzun süre kaldıramayacaktır. Bu düşüncelerle, Kayseri'de şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum. Tekrar vurguluyor, tekrar haykırıyorum ki, Türkiye'yi bölmeye, milleti birbirine düşürmeye hiçbir alçak ve namert hevesin gücü yetmeyecektir. Şanlı tarihimizde görüldüğü üzere, bir öldüysek bin doğacağımızı, şehit ve şühedanın hatırasına yüz çevirmeyeceğimizi, vatan ve bayrağa yan gözle bakan eşkıya ve ortaklarını perişan edeceğimizi herkesin bilmesinde fayda görüyorum."

 

DHA

Etiketler: devlet bahçeli, kayseri patlama, patlama
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