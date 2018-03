Bahtımızın miftahı meşverettir

Yeni Asya Vakfı’nda ve Ümraniye’de her ay gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim Programı, meşveret konusuyla devam etti. Program Anadolu ve Avrupa yakası hanım okuyucularını buluşturdu.

Yeni Asya Vakfı’nda 19 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim Programı, meşveret konusuyla devam etti. Her ay belli konular işlenen programda Anadolu ve Avrupa hanım okuyucuları buluştu. Uzun süren seminer aralarında çay ve yiyecek ikramı yapılırken, mini gıda kermesiyle de hizmete katkı sağlandı.

İnsanın istişareye ihtiyacı var

Meşveretin esasları konusunu işleyen Selma Seher Çorakçı, insanın fıtraten meşverete muhtaç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Üstad Hazretleri insanın meşverete ihtiyacı hususunda diyor ki, ‘insan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acip ve lâtif bir mizaç ile yaratılmıştır.’ İnsanlar hayvanlardan farklı olması hasebiyle en güzelini, en şereflisini istiyor. İnsana akıl ve farklı kuvveler verilmiş. Hayvanların iktifa ettiği şeyle insan yetinemiyor; ama insanın aklına baktığımız zaman bütün bu iyiyi ve güzeli anlayacak bir kapasitede değil. İşte bunun için insanın istişareye ihtiyacı var. İnsan medeni ve sosyal şekilde yaratılmış, bunun için diğerlerini de düşünmek zorunda. Risale-i Nur’da Kur’ân’da ve Sünneti Seniyyede zaten ahirete ait işler nasıl olur yazıyor; fakat bunların uygulanması noktasında istişareye ihtiyacımız var. Hele ki bu ahirzamanda dünya işlerinde de bir o kadar istişareye ihtiyacımız var. İstişare ederken de meşveretin esası olan uhuvveti bozamamak ta gerekir.”

Yeni Asya Vakfı’nda yapılan hizmet için eğitim programı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İstişare kararlarına sebatla uymalıyız

Meşveret ederken hangi hususlara dikkat edilmesi gerekir? Hangi kararları göz önünde bulundurmalıyız? İstişarenin adapları nelerdir? gibi konuları ele alan Büşra Benlice şunları söyledi: “Üstad Hazretleri meşveretin esaslarını Risale-i Nurlar’da çok yerlerde bahsediyor. Adabı hususunda ise, davranışlarında ve kendi hayatında örnekleri çok fazla bulunmakta. Her Müslüman’ın bir işi yapmadan önce o işte ehil olan kimseye danışması gerekir. Peki istişare üyelerinin vasıfları neler olmalıdır? Her akıl sahibinin bir fikri vardır; ama her konu herkesle konuşulmaz. İstişarede en önemli husus, kararların alınması noktasıdır ve istişareden kalkarken en güzel şekilde kalkmaktır. İstişare kararlarını da azimli bir şekilde uygulamamız gerekiyor. İstişare de konuşulan konular değil alınan kararlar dışarıya aktarılır. Peygamber Efendimiz (asm), reyini beğenen kimseyi kibir ve fitne alâmeti olarak görüyor. Cenâb-ı Hak lâyıkıyla istişarelerimizi yapıp, kararlılıkla uyabilmeyi nasip etsin.”

İhlâs ve hakperestlik içinde meşveret edeceğiz

‘Âlem-i İslâm’ın saadetinin miftahı meşverettir’ alt başlığını inceleyen Züleyha Kaba: “Bir cemaat tek başına ne kadar ehl-i hakta davranmaya çalışsa, diğerleriyle ittifak edemediği sürece yine zındıkaya karşı o gücü sağlayamıyoruz. Âlemin hali de bu duruma tercüman oluyor. Cemaatler arası meşveretin olması gerektiğini söylüyoruz. Peki bunun için yapılması gereken nelerdir? Taarrüf, muhabbet, nihaî gayeyi vurgulaması aşamalarının aşılması lâzımdır. Ne ile meşveret edeceğiz? İhlâs ve hakperestlik düsturları içinde meşveret edeceğiz. İstişareyi firavun dahil bütün idareciler yapıyor, yapmaya da mecburdur; ama meşveret farklıdır. Belli usûllerle yapılır. Alınan kararların, bağlayıcı olduğu istişare şeklidir. Bir cemaat kendi içinde ittifakı sağlayıp, bunu sürekli kılacak bilinç ve becerilerini gerçekleştirmedikçe diğer cemaatlerle ittifakı sağlaması mümkün değildir” şeklinde konuştu.

KÜBRA ÜNÜVAR - İSTANBUL