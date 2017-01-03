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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Bakan açıkladı: 339 saldırı engellendi

03 Ocak 2017, Salı 17:44
Meclis'te terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Soylu, 2016 yılında 339 önemli olayın engellendiğini açıkladı.

Terörle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin TBMM Genel Kurul'unda bilgiler veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 3 ayda 80 önemli olay önlenmiştir. Son 3 ayda aranan 44 terörist etkisiz hale getirildi. Önümüzdeki günlerde terör operasyonlarımız sıklaşacak" dedi.

TBMM'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında terörle mücadeleye yönelik önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Soylu açıklamasında şunları kaydetti:

"PKK'ya karşı girilemez denen tüm yerlere girildi. Öğrendiklerimizin çok olduğunu ifade etmek istiyorum. Terörün karşı karşıya kaldığı bölgelerde hem bilgi açısından hem moral motivasyon açısından önemlidir. Sadece bahar aylarında değil kış aylarında operasyonlar sürüyor. Kasım ayından bu yana eksi 20 derece bile olsa belirlediğimiz üs bölgelerinde evlatlarımız mücadele etmektedir. Kış aylarında 125 üs bölgesine operasyon planladık. PKK'nın kış üslenmesine izin vermedik. Bu sabah dahil teröre müzahir olan kişiler gözaltına alındı. Kalekol, Kulekol, polis güvenlik noktalarında teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapanların tamamına operasyon yapıldı. Terör örgütünü adım adım izliyoruz. Hamlelerinden önce önlemlerimizi alıyoruz. Terörün hangi bağlantısı varsa tek tek tespit edeceğiz. En büyük finans kaynakları kaçakçılıkla, uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Terörle mücadele kapsamında toplam bin 325 dernek kapatıldı."

"SON 3 AYDA 80 ÖNEMLİ OLAY ÖNLENDİ"

"Terörle ilgili adımlarımızı atarken tedbirlerimizi de alıyoruz. Özellikle çalıntı araç ve sahte plakalarla ilgili KHK'lar yaptık. Özellikle halkın yoğun olduğu yerlerde güvenlik tedbirleri artırılmaktadır. Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili protokol imzaladık. 17 bin civarında okul tespit ettik. 3 ay içinde 762 güvenlik öncelikli okulun güvenlik kameralarını yerleştiriyoruz. Sosyal medyada kardeşliğimize yönelik nefret söylemlerine ilişkin adımlarımız atmış durumdayız. Son 6 ayda sosyal medyada terör propagandası yapan 3847 kişi hakkında işlem yapıldı, bu kişilerin 1729'u tutuklandı. Son 3 ayda 80 önemli olay önlenmiştir. Son 3 ayda aranan 44 terörist etkisiz hale getirildi. Önümüzdeki günlerde terör operasyonlarımız sıklaşacak."

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ"

"Sadece Türkiye değil tüm insanlık teröre karşı ortak bir duruş sergilemektedir. NATO, BM gibi bugün terörle mücadele noktasında kararlı bir yapılanmayı ortaya koyacak bir anlayışı bekliyoruz. Terör bizi korkutmaya çalışıyor. Korkmayacağımızı söylemeliyiz. Tüm kapasitemizi ortaya koyacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi terörü kaynağında yok edeceğiz"

"GEREKİRSE O AVM'Yİ KAPATIRIZ"

"Güvenlik tedbirlerimizi arttırmayız" diyen Ankara'da bir şirket ve Güneydoğu'da bir AVM'ye o halde burayı kapatırız dedik."

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