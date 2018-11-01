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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bakan Akar'dan Menbiç ve yeni askerlik sistemine dair açıklama

01 Kasım 2018, Perşembe 19:06
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbiç’te Türkiye ve ABD ordusunun ortak devriye faaliyetine başladığını açıkladı. Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, gelecek günlerde tamamlanacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbiç’te Türkiye ve ABD ordusunun ortak devriye faaliyetine başladığını açıkladı.

Akar “Devriye bugün 15.53 itibarıyla başladı” dedi.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırına yakın olan Menbiç, omurgasını Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol ediliyor. Bir süredir bölgede ABD ve Türkiye askerlerinin ortak devriye faaliyeti yapması için iki ülke arasında görüşmeler sürüyordu.

Eğitimler 25 Ekim'de tamamlanmıştı

Taraflar, ortak devriye öncesinde yürüttükleri eğitimleri 25 Ekim'de tamamlamışlardı.

Türk ve ABD askerleri çalışmayı Münbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarında yürütüyor.

ABD ve Türkiye, 4 Haziran'da YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Yol haritası, 4 Haziran'dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin tamamlanıp, ilçe merkezindekiler dahil olmak üzere YPG/PKK'lıların bölgeden tümüyle çıkartılmasını, ardından ilçe merkezindeki askeri ve sivil meclislerin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

ABD tarafı, yol haritasının henüz başlangıç aşamasında teknik gerekçeler ileri sürerek uzun bir gecikmeye sebep olmuştu.

TSK unsurları, 18 Haziran'dan bu yana 68 kez koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra etti.

Yeni Askerlik Sistemi Görüşmeleri Sürüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, gelecek günlerde tamamlanacağını açıkladı.

Akar konuyla ilgili olarak, "Bedelli askerlik,dövizli askerlik, klasik askerlik ne olacak, bunun sonu diyorsunuz. 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.

AA

Etiketler: Akar, TSK, yeni askerlik sistemi, Menbiç
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