Bakan Akdağ'dan son durum açıklaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Beşiktaş'taki bombalı terör saldırılarına ilişkin, 25'i yoğun bakımda 83 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

Bakan Akdağ, Ankara'da Kosova Sağlık Bakanı Imet Rrahmani ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında yaralananların durumuna ilişkin son bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Akdağ, şöyle konuştu: "Bu sabah saat 09.00 itibariyle bana gelen bilgiler, halen 25'i yoğun bakımda 83 kardeşimizin tedavilerine hastanemizde devam ediliyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin, şehitlerimizin toplam sayısı da 44. Şu anda 12 hastanede yaralılarımız var. 33 kişi Şişli Etfal'de, Okmeydanı'nda 13 kişi, Ümraniye'de 11 kişi onun dışında bazı özel hastanelerde de yaralılarımız var" DHA

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