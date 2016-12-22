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23 ARALIK 2016 CUMA - YIL: 47

Bakan Akdağ: Yaralı 4 askerimizin durumu ciddi

22 Aralık 2016, Perşembe 16:03
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Altındağ'daki Başpınar ve Feridun Çelik Aile Sağlığı merkezlerinin açılış töreni sonrasında, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan askerlerin sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaralanan askerlerin vakit kaybedilmeden Türkiye'ye getirildiğini vurgulayan Akdağ, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 85 askerimiz, Sağlık Bakanlığı 112 ekipleri ve UMKE'ler tarafından tedavi edilmek üzere ülkeye getirildiler ve şu anda tedavileri devam ediyor." diye konuştu.

"Askerlerimizin 4'ünün sağlık durumu biraz daha ciddi. İçlerinde ciddiyetini koruyan arkadaşlarımız var." ifadelerini kullanan Akdağ, süratle hareket ettiklerini söyledi.

Bakan Akdağ, şunları kaydetti:

"Biraz önce, bölgede çalışan iki doktor arkadaşımla da konuştum. Hakikaten, çok takdire şayan bir davranış içindeler, yorgunluk falan bilmiyorlar. Canları pahasına orada, ülkeleri için hizmet eden, teröre karşı mücadele eden askerlerimiz var. Sağlık çalışanları da bu meseleye katkı vermekten dolayı gerçekten çok iç huzuru içindeler. Bu şekilde, bölgeyi yakından takip ediyoruz.

İhtiyaçlar açısından, Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok. Gerek taşıyacağımız araçlar açısından, gerek personel gerekse getirilen yaralılarımızın gerekli hastanelere nakli açısından. Bölgedeki hastanelerde rezerv yataklarımız var. İnşallah, bu şekilde fazla yaralımız olmaz ama biz her türlü ihtimale hazırız."

AA

Etiketler: sağlık bakanı, recep akdağ, fırat kalkanı, şehit
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