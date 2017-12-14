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14 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Bakan Arslan adıyla 'dolandırıcılık' uyarısı!

14 Aralık 2017, Perşembe 20:31
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, dolandırıcıların, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan adına bazı kurum ve kuruluşlardan para talep ettiği, bu kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dolandırıcıların, Bakan Arslan adına bazı kurum ve kuruluşlardan, kişilerden veya özel sektör kuruluşlarından para talep ettiğine ilişkin bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir şekilde Bakan Arslan adına, Bakanlığımız veya Bakanlığımız yöneticileri adına böyle bir talebi olan kişilere itibar edilmemesi ve adli mercilere şikayette bulunulması önemle rica olunur. Söz konusu dolandırıcıların yakalanması ve haklarında işlem yapılmasına ilişkin resmi süreç başlatılmıştır."

AA

Etiketler: dolandırıcılar
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