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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Bakan Bozdağ'dan 'Adil Öksüz' açıklaması

11 Ocak 2017, Çarşamba 14:57
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adil Öksüz'ün birileri tarafından saklandığını söyledi.

Bozdağ, "Şu ana kadar öldüğüne yada öldürüldüğüne dair bir bilgi yok. Başkaları tarafından saklanıldığını düşünüyorum. Bu kadar bilinen birisinin ve herkesin de üzerinde hassasiyet gösterdiği birisinin kaçtığı zaman bir yerde mutlaka radara düşmesi görülmesi gerekirdi" dedi. 

Adalet Bakanı Bozdağ, A Haber canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bozdağ, "Kılıçdaroğlu çok laf söylüyor. Ama hep desteksiz söylüyor. Bunlarla kamuoyunu ve halkımızı yanlış bilgilendiriyor. ‘15 Temmuz kontrollü darbe’ lafı Fetullahçı Terör örgütünün propagandasıdır. Bu propagandanın Türkiye’deki dillendiricisi maalesef Sayın Kılıçdaroğlu olmuştur. O yapıyor bunu, o zaman milletin gözü önünde gerçekleşen bu kanlı hain darbe teşebbüsünü böyle takdim eden birisini ben anlamakta zorlanıyorum. Bu argümanı kim kullandı? Darbe teşebbüsünün başarısız olduğun anladığı an Fetullahçı Terör Örgütünün kurucu yöneticisi ve bu darbenin planlayıcısı ve uygulayıcısı talimatını veren Fetullah Gülen kullandı. Ondan sonra onun etrafında olanlar bunu yaymaya çalıştılar ve ona destek veren dışarıdaki güçler bunu yaymaya çalıştılar. İçeride de bunun taşeronluğun maalesef CHP yapıyor" diye konuştu.

"ÖKSÜZ’Ü BİRİLERİNİN SAKLADIĞI KANAATİNDEYİM"

Bakan Bozdağ, Adil Öksüz ile ilgili açıklamalarda bulunarak, şöyle konuştu: 

"Adil Öksüz aranıyor, yani Türkiye içinde her yerde didik didik aranıyor. Hem istihbarat örgütleri, hem kolluk güçleri hem de aziz milletimiz tarafından. Çünkü bu darbe teşebbüsünün içerisinde en önemli rol oynayanlardan bir tanesi bu. Görüntüleri de çıktı. Vatandaşımız onu herhangi bir yerde gördüğünde ben eminim ki görevli kolluk güçlerine hemen ihbar edeceklerdir. Şu ana kadar öldüğüne yada öldürüldüğüne dair bir bilgi yok. Başkaları tarafından saklanıldığını düşünüyorum. Bu kadar bilinen birisinin ve herkesin de üzerinde hassasiyet gösterdiği birisinin kaçtığı zaman bir yerde mutlaka radara düşmesi görülmesi gerekirdi. Şu ana kadar herhangi bir yerde radara düşmedi, görülmedi. Benim daha önce de ifade ettiğim görüşüm bu. Kendisinin kaçıp saklanmasından ziyade birilerinin sakladığı, kaçırmak için uygun bir zaman veya yol yöntem arayışı içinde olduğu kanaati bende var. Ama eninde sonunda yakalanacak ve yargıya hesap verecektir. Bundan kaçışı olmayacaktır"

YURT DIŞINA KAÇANLARIN YARGILANMASI 

Bakan Bozdağ, yurt dışına kaçan Gülen Hareketi üyelerinin sayısı ile son KHK'da yayınlanan bir maddede, yurt dışına kaçanların vatandaşlıktan çıkarılması durumunda iadeleri ve Türkiye'de yargılanmalarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Burada rakam veremeyiz. Çünkü şu anda yurtdışında kaç kişi var onu tam net olarak bilebilme imkanı yok. Soruşturma dosyalarında kırmızı bülten çıkarılması istenenler var veya iade talep edilenler var. Oradan biz bir veri elde edebiliyoruz ama total veriyi elde etme imkanı yok. Çünkü soruşturması başlayıp henüz bu kararlar alınmayanlar var. Henüz daha başlamamış olanlar var. Çünkü bilinmiyor o kişiler. Ona dairde süreç işleyecek. Zaman alacaktır. Rakam verme imkanı şu aşamada yoktur. İade konusuna gelince tabi baktığınızda 'siz vatandaşlıktan çıkardınız. Bunu niye iade edelim diyebilirler.' Bunu değerlendirebilirler ama bu arada şunu vatandaşlarımızın da çok iyi bilmesi lazım. Vatandaşlıktan çıkarılmış olması suçlarını ortadan kaldırmıyor. Türkiye'nin yargılama yetkisi ortadan kalkmıyor. Cezalandırma yetkisi ortadan kalkmıyor. Ceza alması halinde cezasını infaz yetkisi ortadan kalkmıyor. Başka ülkelerin Türkiye'ye bunların iade etme, hükümlü ise nakletme ve diğer adli yardımlaşma müesseselerindeki yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğu da ortadan kalmıyor. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Nerde olursa olsun. İster vatandaşlıktan çıksın ister çıkmasın Türkiye aleyhine suç işleyen birini yargılama yetkisi bağımsız Türk mahkemelerine aittir"

Gazeteci yazar Fehmi Koru'nun yazısı: Sahi bir Adil Öksüz vardı...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/sahi-bir-adil-oksuz-vardi_420259

DHA

Etiketler: bekir bozdağ, adalet bakanı
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