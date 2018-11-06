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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Bakan Cahit Turhan'dan öğretmenlere indirim armağanı

06 Kasım 2018, Salı 11:56
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaptığı açıklamada, ülkenin geleceğinin inşa edilmesinde mihenk taşı olan öğretmenlere armağan vermek istediklerini ve kampanya düzenlediklerini söyledi.

Bakan Turhan, bu kapsamda TCDD Taşımacılık AŞ'nin yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulayacağını, PTT AŞ'nin de APS kurye ve posta kargosu gönderilerinde yüzde 30 indirim yapacağını ifade etti.

Turhan, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan kaynağı 21. yüzyılın gerektirdiği donanıma sahip değilse başarının mümkün olamayacağını vurgulayarak, "Bu anlamda, öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde mihenk taşıdır. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak başımızın tacı öğretmenlerimize armağan vermek istedik ve kampanya düzenledik." diye konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık AŞ'nin öğretmenlere yönelik düzenlediği yüzde 50 indirimli tren bileti uygulamasının 24-30 Kasım döneminde geçerli olduğunu dile getiren Turhan, "Ulaştırma ailesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Turhan, kampanyanın, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanan her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenleri, yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elamanlarını, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenleri kapsayacağını bildirdi.

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebileceğini aktaran Turhan, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası kampanyaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 21 bin 250 öğretmenin seyahatini yüzde 50 indirimli biletle yaptığını kaydetti.

"PTT'den yüzde 30 indirim"

Turhan, Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT AŞ tarafından da kampanyalar düzenlediğini, geçmiş yıllarda 24 Kasım'dan önceki 5 iş günü APS kurye ve posta kargolarına yüzde 25 indirim uygulandığını anımsattı.

Söz konusu uygulamanın bu yıl için dün başladığını ve 30 Kasım'a kadar devam edeceğini belirten Turhan, indirim oranının da yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını bildirdi.

Turhan, öğretmen kimlik kartı ibraz edilerek bu indirimlerden yararlanılabileceğini dile getirdi.

PTT AŞ'nin uygulaması kapsamında herhangi bir indirimden yararlandırılan gönderilerde, ayrıca Öğretmenler Günü indiriminden faydalanılamayacak.

AA

Etiketler: Öğretmenler Günü
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