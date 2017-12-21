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Bakan Canikli: TSK'da intihar oranları yüz binde 18'e kadar düşürüldü

21 Aralık 2017, Perşembe 13:23
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) intihar oranının alınan tedbirlerle son yıllarda yüz binde 18'e kadar düşürüldüğünü, TSK'nın, tüm bu gayretleri ve sağlanan intihar oranındaki azalmayı asla yeterli bulmadığını ve bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'da yaşanan intiharlar ile ilgili yazılı soru önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) intihar oranının, alınan tedbirlerle son yıllarda yüz binde 18'e kadar düşürüldüğünü söyledi.

TSK'nın, tüm bu gayretleri ve sağlanan intihar oranındaki azalmayı asla yeterli bulmadığını ve bu konuda çalışmalar sürdürdüğünü belirten Milli Savunma Bakanı Canikli, "En önemli parçasının, kendisini oluşturan insan unsuru olduğunun bilincinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, insan hayatına büyük önem vermekte, yaşam hakkı en temel hak olarak her türlü faaliyetin önünde tutulmaktadır. Personelinin sağlıklı bir şekilde görev yapması için gereken her türlü önlemler öncelikli olarak ele alınmaktadır. Özellikle Mehmetçiklerin sağlıklı bir şekilde askerlik hizmetlerini tamamlamaları için tüm imkanlar seferber edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri; sivil yaşantısından asker ocağına getirdiği sorunlar nedeniyle uyum güçlükleri yaşayan personeli tespit etmek, çözüm yolları geliştirerek bu personeli fiziksel ve ruhi olarak daha sağlıklı bir hale getirmek, bir yandan vatan savunması ile ilgili görevlerini öğretirken, diğer yandan de fiziki yetenek ve becerilerini geliştirerek askerlik hizmetinin bitiminde sağlıkla aile yuvasına kavuşturmak için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir" dedi.

"BAZI ER VE ERBAŞLAR, İLK KEZ ASKERDE DOKTOR VE PSİKOLOG İLE KARŞILAŞIYOR"

Bakan Nurettin Canikli, özellikle Mehmetçiklerin kışlaya adım atmalarından itibaren gerek fiziki sağlıkları ile ilgili gerekte psikolojik durumları ile ilgili sıkı bir tarama yapılmak ile birlikte hatta bazı erbaş-erlerin burada ilk defa doktor ve psikologla karşılaştığını da belirtirek, "Psikolojik olarak durumları, katılışları esnasında uygulanan mülakat ve anketlerle incelenmekte, rahatsızlığı olan personel hastaneye sevk edilmekte, uyum güçlüğü çeken personel ise görevli psikologlar tarafından görüşme sürecine alınarak askerliğe uyum sağlamalarına yardımcı olunmaktadır. TSK bünyesinde Rehberlik ve Danışma Merkezleri (RDM), psikolojik olarak personelin sorunlarını belirlemek, yardımcı olmak ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleri maksadıyla 1987 yılından beri fiiliyat göstermektedir. Ayrıca tüm Mehmetçiklerin istedikleri anda ulaşabilecekleri ve sorunlarını paylaşacakları 'Alo Mehmetçik' hatlı, kışlalarda çeşitli yerlerde bulunan telefonlarla psikolojik destek taranmaktadır. Bunun yanı sıra personelin, silah arkadaşlığının bir parçası olarak, 'can dostu' uygulaması ile sürekli olarak ve özellikle de ani kriz durumlarında psikolojik, sağlık hatta maddi sorunları takip edilmekte ve her koşulda yanında elmaya özel gayret gösterilmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli son olarak askeri okullarda psikoloji, sosyoloji ve hukuk dersleri verildiğini, TSK'da mobbing konulu eğitimler düzenlendiğini, psikolojik destek eğitimi kapsamında iletişim, stres yönetimi ve intiharla mücadele eğitimleri de verildiğini söyledi.

DHA

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