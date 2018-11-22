Bakan Çavuşoğlu: AB'den daha fazla destek bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha fazla destek bekliyoruz." dedi.

AB ile kritik zirve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı kapsamında ortak basın toplantısı düzenlendi. Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, AB sürecine ilişkin, "Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin terörle mücadele çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha fazla destek bekliyoruz." dedi. Mogherini: Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise Türkiye'nin AB ile ilişkileri güçlendirme ve reform çabalarını artırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı kapsamında ortak basın toplantısı düzenlendi. Mogherini, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB ile ilişkileri güçlendirme ve reform çabalarını artırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmede bulunan Mogherini, Kaşıkçı cinayetinden "gerçekten" sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti. AA

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