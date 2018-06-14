Bakan Demircan: Uçak ambulans gönderildi; yaralılar var, ilk müdahaleler yapıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba silahlı saldırıda bulunuldu.

AKP'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Öte yandan, bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da olayı haber alır almaz Suruç'a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi. Sağlık Bakanı Demircan: Uçak ambulans gönderildi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AKP'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi. Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." dedi. AA

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