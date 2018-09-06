Bakan Gül'den Rahip Brunson açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Rahip Brunson davasının savcısının görev yerinin değişmesine ilişkin haberlere yönelik, "Brunson davasının savcısı değil iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değişti. Bu rutin bir iş bölümüdür. Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeyler. İzmir Başsavcılığının yapmış olduğu tasarruftur. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür" dedi.

Bakan Gül af konusu ve MHP'nin af teklifine ilişkin, "Oradaki tutum belli. Cumhurbaşkanımızın söylediğinin üzerine söyleyeceğimiz bir şey yok. Afla ilgili bir gelişme olursa haberiniz olur." dedi. 15 Temmuz Darbe girişimi davaları ile ilgili olarak da Bakan Gül, "Belki Akıncı davası ya da bir iki dava biraz sarkar ama bütün darbe yargılamalarının bu yıl sonunda sonuçlanacağını umuyoruz. Bu Türk yargısının bir başarısıdır" açıklamasını yaptı. DHA

Okunma Sayısı: 1238

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.