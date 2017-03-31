Bakan'ın konvoyunda kaza: Yaralılar var

Bakan Işık'ın Gümüşhane programı sırasında konvoyunda kaza meydana geldi.Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Gümüşhane Üniversitesi'ndeki konferanstan ayrılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, cuma namazı için camiye giderken, konvoydaki araçlar kaza yaptı. Bakan konvoyunda bulunan Kadir Koncuk yönetimindeki 29 AN 700 plakalı otomobil, aniden yola çıktığı belirtilen Özgür Altuntaş'ın kullandığı minibüse çarptı. Kazada iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşaviri Ertan Ömeroğlu ile Kelkit İlçesi eski Belediye Başkanı Muammer Duran ve foto muhabiri Özgür Yurdakalen yaralandı. Konvoya eşlik eden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar gelen ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, hastanenin acil servisine giderek, yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı. DHA

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