Bakan Işık'tan bedelli açıklaması

Milli Savunma Bakanı Işık, (Manisada kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi)' Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor' dedi.

Manisa'da askerlerin kışlada zehirlenmesine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan önemli açıklamalar geldi. Bakan Fikri Işık, "(Manisada kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi) Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor." dedi. Sabotaj iddiaları Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesine ilişkin "sabotaj" iddialarını değerlendiren Işık, "Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz." diye konuştu. BEDELLİ ASKERLİK Türkiye şu anda birkaç tane terör örgütü ile mücade ediyor. PKK ile mücadele, DEAŞ'la mücadele, diğer terör örgütleri ile mücadele. Bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerin moralini bozuyor. Gündemimizde bedelli askerlik kesinlikle yok. Konuşulmasının dahi doğru olmadığını düşünüyorum

Okunma Sayısı: 496

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.