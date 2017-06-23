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23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

Bakan Işık'tan Manisa'daki askerlerle ilgili açıklama: Sabotaj dahil iddiaları araştırıyoruz

23 Haziran 2017, Cuma 10:13
Milli Savunma Bakanı Işık, (Manisada kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi)' Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor' dedi.

Manisa'da askerlerin kışlada zehirlenmesine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan önemli açıklamalar geldi. Bakan Fikri Işık, "(Manisada kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi) Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor." dedi.

Sabotaj iddiaları

Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesine ilişkin "sabotaj" iddialarını değerlendiren Işık, "Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz." diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK

Türkiye şu anda birkaç tane terör örgütü ile mücade ediyor. PKK ile mücadele, DEAŞ'la mücadele, diğer terör örgütleri ile mücadele. Bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerin moralini bozuyor. Gündemimizde bedelli askerlik kesinlikle yok. Konuşulmasının dahi doğru olmadığını düşünüyorum

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