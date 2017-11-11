Bakan İsmet Yılmaz: Nuriye ve Semih’i desteklerseniz ölürler

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, açlık grevi direnişçisi Nuriye ve Semih’in görevlerine iade edilmesini isteyen vekillere, “Bunları desteklerseniz ölürler” dedi

HDP Milletvekili Garo Paylan ve CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçe görüşmesi sürerken Yılmaz’dan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudaki görevinden ihraç edilen ve açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın göreve iade edilmesini istedi.

Yılmaz, Nuriye ve Semih’ten “Bunlar” diye bahsederek “Hiç kimsenin bunların bu eylemini desteklememesi lazım. Eğer bunların eylemini desteklerseniz bunları ölüme sürüklersiniz” dedi.

Paylan’ın, “O zaman görevlerine iade edin” demesi üzerine Yılmaz, “Bakın, mücadele doğrudur ama mücadele demokratik yapılmalıdır, hak hukuk içerisinde. Hiçkimsenin kendisini öldürme hakkı dahi yoktur, dolayısıyla burada bir haksızlık yapılmaktadır. Öğretmenler o haksızlığı önce kendisine yapmakta. Bunun yanlış olduğunu ben söylüyorum, herkesin de söylemesi lazım” dedi.

Paylan’ın “Görevlerine iade edin” diye yinelemesi üzerine Yılmaz, “Orada komisyon var, komisyona başvursunlar” yanıtı verdi.