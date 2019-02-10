Bakan Kurum: Binanın etrafındaki riskli 8 bina yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanda risk analizi yapıldığını, bunlardan riskli olan 8'inin yıkılacağını söyledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanımızda risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde 8 bina riskli. Bu 8 binanın hak sahipleri ile az önce görüştük. Bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanının tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik. Bu süreçte Bakanlık olarak hem kira desteği hem de yapımla alakalı Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle süreci yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

"Riskli bina tespiti yaptığımız her binayı, yıkılması gerekiyorsa yıkacağız, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilmesi noktasında uyarılarda bulunacağız." diyen Bakanı Kurum, "Tüm milletimize buradan çağrı yapmak istiyorum, riskli binaları varsa bunların tespitlerini yapsınlar. Devletimiz, Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gerekli her türlü desteği zaten yapıyor, yapmaya da devam edecek." şeklinde konuştu.