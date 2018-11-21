Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul'' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'nde yatay mimari esas alınacak; insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum şunları söyledi: "Ülke genelinde 592 bin adet konut ve iş yerini 'riskli yapı' statüsünde yeniliyoruz. Bunlardan 442 bin adet bağımsız bölümün yıkımı sağlanmış ve inşaatlarına başlanmıştır. Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 57 bin hak sahibini tapularına kavuşturduk. Bu kapsamda toplam 45 bin adet araziyi 782 milyon lira bedel üzerinden sattık ve 267 milyon lirasının tahsilini bugün itibarıyla yapmış durumdayız." AA

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