Bakan Kurum: Yeşilırmak'ta hiçbir sorun yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Şu an için Yeşilırmak Nehri'nde hiçbir problem yok. Debi 30 metreküp/saniye şeklinde, yine oksijen miktarı da 5 miligram/saniye olarak tespit edildi." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Amasya Valiliği ziyareti sonrası, şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümlerinin meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan balık ölümleriyle alakalı Yeşilırmak güzergahında Bakanlığın ilgili birimlerinin tüm denetimlerini yaptığını söyledi.

Balık ölümlerinin kesin sonuçlarının kısa bir sürede için anlaşılacağını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Nehirde olması gereken oksijen miktarı ki balıkların yaşaması için 5 miligram/litre saniye olan oksijen miktarının balıkların öldüğü gün itibarıyla 1 miligram seviyesine düştüğü, olması gereken su debisinin de 20 metreküp/saniye olduğu gözlenmiş. Tabi alınan balık numuneleri Ankara'ya gönderildi. Biz de gezici mobil laboratuvarımızla numuneleri aldık. Balıkların ölüm sebebi debi düşüklüğü ve oksijen miktarının azalmasından kaynaklı. Bu laboratuvar neticeleri sonucunda kirliliğe sebep olan etkeni inşallah tespit etmiş olacağız."

Bakan Kurum, şu an için Yeşilırmak Nehri'nde hiçbir problem olmadığına işaret ederek, "Debi 30 metreküp/saniye şeklinde, yine oksijen miktarı da 5 miligram/saniye olarak tespit edildi. Dolayısıyla şu an balıklarımızı veya çevreyi tehdit edecek hiçbir sorun, problem yok. Kirliliğe sebep olan işletme var ise de bunun tespiti neticesinde gerekli cezai işlemi uygulayacağımızı da sizler aracılığıyla belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pet ve metal şişe ile karton kapların toplatılması

Pet ve metal şişe ile karton kapların toplatılmasına yönelik de yeni bir uygulama getirildiğine dikkati çeken Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Komisyonumuzdan ve genel kurulumuzdan geçti. Aslında daha önce de 2006 yılında böyle bir uygulama vardı. Bu ürünleri piyasaya sürenler bunları toplamak için Bakanlığımızın belirlediği kuruluşlara bir bedel veriyorlardı ancak bu sistem tam anlamıyla işlemiyordu. Biz de bunun işlemediğini görüp yeni bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemeyle birlikte bu ürünleri piyasaya süren firmalar ürün başına belli bir bedel ödeyecekler ve bu bedel de bu atıkların geri toplanması için şehirlerimizde harcanacaktır, olayın özü budur."