Bakan Özhaseki: Şehirlerin canına okumuşuz

Manisa'da düzenlenen Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yılda 500 bin yeni konut hedeflediklerini söyledi. Özhaseki, "Şehirlerin canına okumuşuz. 1999 öncesinde yapılan riskli yapıların hepsi bir an önce değiştirilmeli. Bunu yapacak gücümüz var" dedi.

Manisa'da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerinin ortak düzenlediği Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'na Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki katıldı.

Anemon Otel'deki çalıştaya, Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AKP Manisa Milletvekili Recai Berber, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, AKP'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AKP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, inşaat sektörü temsilcileri ve davetliler de katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir açık hava müzesi gibi olduğunu, ancak yeterince korunamadığını söyledi. Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Ama kurmuş olduğumuz şehirler için bir isim takmak gerekse 'arabesk medeniyeti' desek doğru olur. En küçük şehirlerde bile 100 katlı gökdelen, yanında bir gecekondu. Tarihi eserlerin bulunduğu yerleri biraz koruyabilsek, herhalde çok daha uygun bir şehir ortaya çıkarırdık. Bilinçsizlikle şehirlerin canına okumuşuz. Mimar Sinan'ın yaptığı hamamı 'imar geliyor' diye yıkmışız. Sivil vatandaş kamu ortaklığı ile canına okumuşuz. Günümüzde birçok gecekondu çıktı. Kimliksiz şehirlere sahip olduk."

DEPREM TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Günümüzde deprem tehlikesi bulunduğunu ifade eden Özhaseki, "Bu ülkenin alt tarafı biraz oynak. Birinci ve ikinci derece deprem bölgesi olan topraklarımızda nüfusumuzun yüzde 70'i yaşıyor. Son yüzyılda şiddeti 6 ve üzerinde ülkemizde tam 56 deprem oldu. Can kaybımız 100 bine yakın. Hasar bedeli; 100 milyar dolar civarında. Bu kapanacak bir şey değil. Buna uygun davranmalıyız. İstanbul için risk var. Tüm bilim adamları uyarıyor. 1999 yılında yönetmeliğe uygun yapılan yapılarda insanlar güvenle oturabilir. Öncesi biraz şüpheli, insanlar bu yapılarına baktırmalı. Bunların adedi de 15 milyon civarındadır. 1999 öncesinde yapılan riskli yapıları 15 sene içinde dönüştürebiliriz. Bunları yapacak gücümüz var."

YAKINDA KANUN ÇIKACAK

Kentsel dönüşümün önündeki engellere dikkat çeken Bakan Özhaseki, finans sorununun çözümü için bir yasa tasarısı hazırladıklarını söyledi. Bakan Özhaseki, "Biz müteahhitlik bakanlığı değiliz, şehircilik bakanlığıyız" dedikten sonra şöyle devam etti:

"Çalışmalar neticesinde çıkacak yasalar bizi rahatlatacak. Şikayetçi olduğumuz konularda önümüzü açacak, destekleri artıracak. Dışarıda şikayet ettiğiniz binalar bir gün yıkılır. Biz yıkmasak deprem gelir yıkar. Yaptıklarımız 150 sene yıkılmaz. Bu yüzden yaptıklarımızı düzgün bir konseptte yapmalıyız. Finans sorununu çözmek için tedbirler alıyoruz. İller Bankası'nın imkanlarını kentsel dönüşümde kullanacağız. İller Bankası'nın 21 sosyal tesisi var, hepsi satılıyor. Orada benim makam odam olmasın, duş alacağım yer olmasın. İstemiyorum, öyle bir şeye gerek yok. Aldığımız parayı kentsel dönüşüm hesabına aktarıyoruz. Gelecek kaynaklardan sıfır faizle kaynak aktaracağız. Yurtdışı kaynaklarında uzun vadeli krediler de olacak."

HEDEF; YILDA 500 BİN KONUT

Türkiye'de 1999 yılı öncesi riskli binalarla ilgili yılda 500 bin yeni konut hedefi ortaya koyan Bakan Özhaseki, inşaat sektörünün bu güce sahip olduğunu söyledi. Konut yapımı ile birlikte birçok sektörün hareketleneceğini ve ülke ekonomisinin gelişeceğini dile getiren Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"İnşaat sektörü bunun altından kalkabilir. Yılda 500 bin binayı yapacak şekilde beton da demir de yeter. Önümüzdeki yıllarda inşaat sektörünün önü açık. Hala göçler devam ediyor. Ülkeyi inşaat sektörü uçurmaz ama eğer durağanlık yaşanıyorsa hareketlendirecek sektör de inşaat sektörüdür. Eskide kalırsanız bitersiniz, yenilenin."

EŞEK VE MİNİ TRAKTÖRLE ÇÖP TOPLANIYOR

Çalıştayda konuşan Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçede genişleme alanı bulamadıkları için çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak amacıyla kentsel dönüşümü ele aldıklarını anlattı. 365 dönümlük 5 mahallede kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyuran Çelik, çarpık yapılaşmanın olduğu mahallelerde eşek ve mini traktörlerle çöpleri toplamak için çaba harcadıklarını kaydetti. Çelik, deprem açısından da çok riskli binaların bulunmasına dikkat çekti.

Yunusemre Belediyesi Başkanı Mehmet Çerçi de, ilçelerindeki Laleli, Mesir, Lalapaşa ve Mutlu mahallelerinde 810 dönümlük alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını ve planların hazırlandığını söyledi. Manisa Milletvekili Recai Berber de, Manisa'nın tarihi yapısına dikkat çekerek, tarihi şehrin korunamadığını savundu. Berber, "Tarihi şehrin üstüne gecekondu şehir kurmuşuz. Şimdi o gecekondu şehri yıkıp yeniden dönüştürmeye çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm olarak algılanıyor" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HEDEFİN GERİSİNDE KALINDI"

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı da çalıştayda yaptığı konuşmada kentsel dönüşüm çalışmalarında hedeflenen programın çok gerisinde kalındığını öne sürerek, şunları anlattı:

"Kentsel dönüşümde yapılan çalışmalar ivme kazansa da istenen düzeyde değil. Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel taraflardaki algı farklılığıdır. Dönüşüme giren evlerde oturanların algıları para harcamadan evlerini yenilemek, deprem riskinden kurtulmak. Arsaları satarak, üzerinde projeler yaparak ranttan faydalanmak istiyorlar. Müteahhitlerin anladığı ise gelecek 20 yılda en önemli kazanç kapısı olması."

Konuşmaların ardından Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Bakan Özhaseki'ye hat sanatı ile 'Sevelim sevilelim' yazan tabloyu hediye etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, içinde mesir macunu ve kente ait yöresel değerlerin bulunduğu sepeti hediye etti.

BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASINI DEĞERLENDİRDİ

Kayseri'de belediye başkanlığı da yapmış olan Bakan Özhaseki'ye, istifası istenen AK Partili belediye başkanları da soruldu. Bakan Özhaseki, "Belediye başkanları bağımsız seçilirlerse istedikleri gibi hareket etme imkanları vardı. Bir belediye başkanı seçilirken partiye birçok insan müracaat eder. Partinin kendine has kuralları vardır. Mesele belediyecilikse o partinin belediyecilik anlayışı vardır. Gelen kişinin bunu takip etmesi icap eder. Parti değişik dönemler içinde kendi kuralları, kendi prensiplerini ortaya koyan belediye başkanı olursa onları destekler. Ama değilse 'bir dakika' deme hakkı vardır. Benim genel başkan yardımcılığım sırasında 4 kişinin dosyasını hazırladık, partiyle ilişkilerini kestik. Partinin bunu deme hakkı vardır. Çünkü o arkadaşımız partili bir belediye başkanıdır. Bu arkadaşların ille de suçlu olduğu anlamına gelmez. Bunu böyle görmek hata olur. İlle de cezai durumu gerektirecek işlem yaptığı anlamına gelmez. Parti kendi iç disiplini işleterek, uygun görmediği kişiler için 'bir dakika' deme hakkına sahiptir diye düşünüyorum" dedi.

Bakan Özhaseki, programının ardından Manisa'dan ayrıldı.

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Tehlike büyük, tedbirler küçük

Uzmanlar kentlerin depreme hazır olmadığını vurguluyor ve her 10 konuttan sadece 4’ü deprem sigortalı olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki 17 milyon 661 bin 690 konuttan sadece yüzde 42,10’unun Zorunlu Deprem Sigortası bulunduğunu açıklayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanı Murat Kayacı, “tehlike büyük önlem ve tedbirler küçük” uyarısında bulundu. Çalışmalarını ‘Depreme hazır bir Türkiye’ için hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Kayacı, “Başlıca hedefimiz, depreme hazırlıklı olma ve sigortalılık bilincini artırarak sistemimizdeki konutların tamamını zorunlu deprem sigortası güvencesi altına almak.” dedi.

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