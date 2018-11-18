Bakan Soylu'dan otoyollardaki hız sınırına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü" etkinliğinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortalama hız koridoru uygulamasının başladığı tarihten itibaren ilk bir yıllık verilerde, otoyolları kullanan araç sayısı yüzde 26 artmasına rağmen geçen yıla oranla kazaların yüzde 7, can kayıplarının yüzde 6 azaldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürümüz, daire başkanlarımız ve bakan yardımcılarımızla bunu biraz daha izleyeceğiz. Şu anda otoyolda hız sınırı 132 kilometre, maksimum sınır. 120 artı yüzde 10. Biraz daha izleyip otoyollarda belki bu hız sınırını 20-25 kilometre daha yukarı çıkaracağız. Buradaki regülasyonu iyi sağlarsak, otoyollarda 120 kilometre olan hızı 125 kilometre, yüzde 10 daha koyunca, 137,5 kilometrelik bir banda taşımaya çalışacağız."

"Yaya öncelikli bir trafik anlayışına geçtik"

Hayata geçirilen tüm bu projeler ve çalışmalar neticesinde, 2011-2017 yılları arasında araç ve sürücü sayısı ile nüfusta meydana gelen artışa rağmen, trafik kazası sonucu ölümlerin yüzde 11 azaltıldığını belirten Soylu, proje üretmeye, yeni tedbirler almaya, personel ve teknik kapasitelerini artırmaya çalıştıklarını anlattı.

Soylu, "Yaka kamerasından dronelara kadar, personel sayısından yeni yasal düzenlemelere kadar birçok adım attık ve atmaya da devam ediyoruz. Türkiye'de daha önce 23 bin kişiye 1 trafik ekibi düşüyordu, bugün 19 bin kişiye bir ekip düşmektedir. Özellikle geçtiğimiz günlerde Meclis'ten çıkarttığımız kanunla cezaların artırılmasının yanı sıra aslında çok büyük bir yenilik de yaptık. Yaya öncelikli bir trafik anlayışına geçtik. Trafiğe daha modern ve insan odaklı bir yaklaşım getiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin trafik kazalarında maddi kaybının yıllık ortalama 46,5 milyar lira olduğunu dile getiren Soylu, insan kaybının acısının ise maliyetinin hesaplanamayacak kadar ağır olduğunu vurguladı.

"Trafik terörünün de fitnecileri var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlar arasında bir mesaj dolaştığını dile getirerek, "Sadece terörün fitnecileri yok, trafik terörünün de fitnecileri var. Mesajda diyor ki, 'Hükümet, sürekli ceza kesiyor. Yıl sonuna kadar bunu kesecekler, cezaları yazacaklar. 'Yıl sonunda seçim var.' diye cezaları yazmayacaklar. Şunu söylüyorum, seçim her zaman var ama insan canına tedbirli olmak her zaman var." ifadelerini kullandı.

Yılda 7 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 303 bin kişinin yaralandığı trafik terörüne ceza makbuzları üzerinden bakmadıklarını aktaran Soylu, 5 bölüm ve 84 konu başlığından oluşan "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi"ni uygulamaya koyduklarını, 2018 yılında 45 radyo, 8 televizyon kamu spotu yaptırdıklarını, 3 milyon 665 bin afiş, broşür ve 120 bin trafik içerikli kitap dağıttıklarını söyledi.