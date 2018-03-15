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15 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bakan Soylu 'kırın' demişti, polis çocuğun ayağına sıktı

15 Mart 2018, Perşembe 08:56
Ankara’da bir öğrenci yurduna 200 metre mesafede uyuşturucu sattığı iddia edilen bir çocuğun polis tarafından ayağından vurulduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Soylu’nun ‘okul çevresindeki uyuşturucu satıcılarının ayağının kırılması’ talimatını verdiği gün uyuşturucu sattığı öne sürülen bir çocuk ayağından vuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Okul çevresinde uyuşturucu satıcısı görürseniz ayaklarını kırın, suçu bana atın” dediği gün, Ankara’da bir öğrenci yurduna 200 metre mesafede uyuşturucu sattığı iddia edilen 17 yaşındaki bir çocuğun polis tarafından ayağından vurulduğu ortaya çıktı.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'ye yer alan haberine göre, yaralı halde gözaltına alınan çocuk, 2 kez adli muayeneye götürüldü. Çocuk hakkındaki iddianamenin tutuklanmasından bir gün sonra hazırlanması dikkat çekti.

AYAĞINI KIRIN DEMİŞTİ 

3 Ocak’ta MEB Şûra Salonu’nda düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’nın açılış konuşmasında polislere seslenen İçişleri Bakanı Soylu, “Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın” dedi. Soylu’nun bu açıklamayı yaptığı gün, Altındağ’da dikkat çeken bir olay yaşandı.

Kömürcüler mevkii olarak bilinen yerde uygulama yapan polis, bazı şahısları uyuşturucu alışverişi yapan yaparken gördü. Polisin geldiğini gören şahıslardan biri bağırınca, yanındaki kişiler kaçmaya başladı. Bu esnada 17 yaşındaki İ.B, ayağından silahla vurularak yakalandı. Polis tarafından tutulan tutanakta, İ.B’nin üzerinde içerisinde uyuşturucu bulunan siyah bir poşet bulunduğu belirtildi.

İDDİANAMEDE YURT VURGUSU 

Gözaltına alınan İ.B, önce emniyete daha sonra da iki kez adli muayene için hastaneye götürüldü. İ.B’nin ilk muayenesinde, ayağından ateşli silahla yaralandığı ve pansuman yapıldığı, ancak ameliyat edilmesi gerekirken üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle bir hafta sonra ameliyat edilmesi önerildi. Yeniden emniyete götürülen İ.B, iki saat sonra muayene için tekrar hastaneye götürüldü.

Doktor raporunda bu kez İ.B’nin ayağında yara görüldüğü ancak kendisinin tedaviyi reddettiği öne sürüldü. Ameliyat edilmesi gereken ayağı alçıya alınan İ.B. ertesi gün adliyeye sevk edildi. 4 Ocak günü mahkemeye sevk edilen İ.B tutuklandı. İ.B. hakkında bir gün sonra jet hızıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, İ.B’nin yakalandığı yerin bir öğrenci yurduna 200 metreden daha yakın olduğu belirtilerek, uyuşturucu madde satışından 45 yıla kadar hapsi istendi

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