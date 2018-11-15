Bakan Turhan: Kanal İstanbul için 10 köprü yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesi kapsamında şehre 10 köprü yapılmasının planlandığını açıkladı. Turhan, 31 Aralık itibarıyla Yeşilköy Havalimanı'ndaki bütün iniş kalkışları İstanbul Havalimanı'na taşıyacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, bakanlığın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'nın büyük bir proje olduğunu belirten Turhan, havalimanının birinci fazının A kısmını faaliyete geçirdiklerini, B kısmını da gelecek yıl hizmete alacaklarını söyledi. Turhan, yeni havalimanının şu anda önemli bir ulaşım sorununun bulunmadığını belirterek, tamamı açıldığında buraya günde 250 bin insanın ulaşım sağlayacağını aktardı. "Atatürk Havalimanı'ndaki tüm iniş kalkışları 31 Aralık'ta yeni havalimanına taşımayı planlıyoruz" diyen Turhan, "İptal edilen projemiz yok, ihale etmeyi düşündüğümüz bazı projeleri öteledik. Yap-işlet-devret modeliyle yaptığımız yüksek maliyetli projeler sayesinde Iğdır'daki, Hakkari'deki yolumu yapıyorum" diye konuştu. 'KANAL İSTANBUL'UN İNŞAATI 2020'YE KALMAMALI' Turhan, Kanal İstanbul projesine ilişkin şu bilgileri verdi: "Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor. Kanal İstanbul'da 1/100000'lik imar planları son noktaya geldi. Kanal İstanbul'un inşaatı 2020'ye kalmamalı, inşallah 2019'da başlarız." Bakan Turhan, "3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Proje çalışmaları son aşamaya geldi, 2019 içinde YİD ile ihale etmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Turhan ayrıca, bakanlığa 14 milyar lira ek ödenek sözü verildiğini, bunu ay ay müteahhitlere ödediklerini belirtti. AA

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