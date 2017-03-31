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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bakan Yardımcısı'ndan 'Kapak olsun'lu açıklama

31 Mart 2017, Cuma 14:17
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 2016 yılında 15 Temmuz'a kadar Türkiye'ye 4 milyar dolar doğrudan sermaye geldiğini belirterek, "Kapak olsun diye söylüyorum, 15 Temmuz'dan sonra ülkemize doğrudan 8 milyar dolar sermaye geldi" dedi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nun (TUSAF) bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği 'Buğday ve Un Ticareti, Unlu Mamullerde Trendler ve Yenilikçilik Kongresi' Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Sueno Otel'de başladı. Kongreye katılan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, son 15 yılda yakalanan siyasi istikrar sayesinde Türkiye'nin dünyada 17'nci büyük ekonomiye sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin büyüme rakamlarının Avrupa Birliği büyümesinin iki katına ulaştığını dile getiren Metin, “Güçlenen ülkemiz birilerini rahatsız ediyor. Eşkıyalık yaparak uluslararası hukuku çiğnediler, ülkemiz karşısında zavallı duruma düştüler. Türkiye bunlara pabuç bırakmayacak. Büyümeye devam edeceğiz. 4 saatlik uçuşla 57 ülkeye ulaşabiliyoruz. Her alanda rekorlar kıran ve ticaretin yüzde 60'ının yapıldığı bir bölgenin tam ortasındayız. Bu büyümeyi gören ülkelerin rahat durması mümkün mü? Maşa olarak kullanılan terör örgütleri üzerinden ülkemize saldırılar gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

'KAPAK OLSUN'

Bakan Yardımcısı Metin, 2002 yılına kadar Türkiye'ye direkt gelen sermaye miktarının 15 milyar dolar olduğunu söyledi. Metin, "2002 yılından bugüne kadar ülkemize direkt gelen yabancı sermaye miktarı 180 milyar dolara ulaştı. 2016 yılında 15 Temmuz'a kadar gelen sermaye 4 milyar dolar. Kapak olsun diye söylüyorum, 15 Temmuz'dan sonra gelen yabancı sermaye miktarı ise 8 milyar dolar. 2016 yılında toplam 12 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye ülkemize geldi" dedi.

DHA

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  • Mehmet

    03.04.2017 02:15:56

    Büyüyen güçlenen kelimesine takıldım.

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