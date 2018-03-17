Bakanlık Çiftlik Bank için harekete geçti

Adalet Bakanı Gül Çiftlik Bank'ın kurucusunu Uruguay'dan geri isteyeceklerini söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Gül, Aydın'ın Uruguay'dan isteneceğini söyledi.

"Çok titiz bir şekilde soruşturmalar yapılmakta. Bu konuda mağdur olan kişilerin hukuki güvenceleri, hakları nasıl elde edilmesi gerekiyorsa bunun için her türlü çalışma yapılıyor ama öncelikle bizim çok uyanık olmamız lazım, çok titiz olmamız lazım" diyen Gül şu ifadeleri kullandı:

"Bu gibi böyle sanal ortamlar ya da bir anda böyle türeyip de vatandaşlarımızın gerçekten o iyi niyet duygularını istismar edenlere fırsat vermemek lazım. Yani kandırılmaya hazır olursanız kandıracak kişiler çıkabilir."

"Hükümetin gündeminde af yok"

Bakan Gül ayrıca hükümetin gündeminde herhangi bir şekilde af bulunmadığını da belirtti.

Yargılamada tek tip kıyafet konusuna da değinen Gül, "Bu konuda bir kanun çıktı ve mecliste de bu KHK'ler onaylandı. O hususla yasal düzenleme tamamlandı. Teknik hazırlıklar devam ediyor" dedi.