ADALET BAKANLIĞININ YASAK GEREKÇESİ: “F.Ö TUTUKLULARI, AYETLERİ ŞİFRELİ HABERLEŞME İÇİN KULLANIYORLAR.”

AYM: Yasak hak ihlali

Anayasa Mahkemesi , f.ö tutuklusu bir hâkimin cezaevinde sadece bir adet Kur’an-ı Kerim bulunması sebebiyle yaptığı 'hak ihlali' başvurusunu kabul etti. Tutuklu hâkim, kendisine dışarıdan getirilen Kur’an-ı Kerimi sürekli yanında bulundurabilecek.

“Kur’an’a izin yok”

AYM’nin konuyla ilgili görüş istediği Adalet Bakanlığı, f.ö tutuklularının Kur’an ayetlerini şifre olarak kullanmak suretiyle haberleştiklerini ileri sürdü ve Kur’an-ı Kerim dahil hiçbir kitabın getirilmesine bu gerekçeyle izin vermediklerini bildirdi.

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Bakanlık Kur’an yasağını savundu

Tutuklu Hakimin Kur’an yasağına karşı verdiği hukuki mücadelede AYM hak ihlali kararı verdi. Adalet Bakanlığı ise Kur’an yasağını skandal bir gerekçeyle savundu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu bir hakimin cezaevinde sadece 1 tane Kur’ân-ı Kerîm bulunması sebebiyle yaptığı ‘hak ihlali’ başvurusunu kabul etti. Tutuklu hakim, kendisine dışarıdan getirilen Kuran-ı Kerim’i sürekli yanında bulundurabilecek. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 17 Temmuz’da ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ iddiasıyla tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen eski hakim Ahmet Sil’in açtığı ‘Kur’ân-ı Kerîm davası’nda Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını verdi.

Cezaevi, Kur’an’a el koydu

Sil’in tutuklu bulunduğu Adana Cezaevi’nde yanında bulunduğu Kuran-ı Kerim’e, naklediliği Osmaniye Cezaevi yönetimince el konuldu. Cezaevi yönetimi, terörden suçlanan kişilerin ailelerinden veya kargo yoluyla gelen kitapların cezaevine alınmamasına karar verdiği için Sil’in Kur’ân-ı Kerîm’i tekrar alma talebini reddetti. Yönetim, Sil’e kitabı kütüphaneden temin edebileceğini belirtti ancak kütüphanede 1 adet Kur’ân-ı Kerîm bulunuyordu. Haberturk.com’un haberine göre, Bunun üzerine Sil’in yaptığı itiraz Osmaniye 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından reddedilirken, Sil bu karar üzerine AYM’ye bireysel başvuru hakkını kullandı. Hükümlü hakim Ahmet Sil’in başvurusunu değerlendiren AYM, cezaevinde 3bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu vurgulayarak, cezaevi kütüphanesinde sadece bir adet Kur’ân-ı Kerîm olduğuna işaret etti. Kitapların 15 gün ödünç alınabildiğini belirten AYM, eşitlik ilkesinin, mülkiyet hakkının ve adil yargılamanın ihlal edildiğine karar verdi.

Bakanlık’tan skandal gerekçe

Adalet Bakanlığı’nın görüşüne başvuran AYM, örgüt üyelerinin Kuran-ı Kerim ayetlerini şifre olarak kullanarak haberleştiklerini öne sürerek, Kur’ân-ı Kerîm dahil hiçbir kitabın getirilmesine müsaade edilmediğini ifade etti. Ayrıca Bakanlık, ByLock yazışmalarının olduğu tahmin edilen bazı yazışma fotokopilerini ve bir mektuba ait bir sayfayı AYM’ye iletti. Anayasa Mahkemesi, Ahmet Sil’in başvurusunu değerlendirerek, ‘din ve vicdan özgürlüğünün ihlâl edildiğine’ karar verdi. Mahkeme kararında, Ahmet Sil’in cezaevi aracılığıyla Kur’ân-ı Kerîm edinmesine veya devlet olanaklarıyla bedelsiz olarak temin edebileceğine hükmetti.