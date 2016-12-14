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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Bakanlık yaz saati uygulaması ile ilgili kararı verdi

14 Aralık 2016, Çarşamba 16:00
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre sürekli şikayetlerin geldiği yaz saati uygulaması ile ilgili yeni bir çalışma yapılmayacak.

Önemli tasarruf sağlanıyor

Yıllardır gündeme gelen ancak uygulama fırsatı bulamayan kalıcı yaz saati uygulaması, bu sene hayata geçti. Düzenlemeyle, 2,5 milyar liralık tasarruf ve kış saatiyle havaların aniden kararmasından doğan psikolojik uyum sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tespitlerine göre Türkiye, artık yıl boyunca yaz saati uygulamasında kalarak, sadece kamunun kullandığı 08.00-17.00 mesai saatleri için yılda yaklaşık 1 milyar TL tasarruf sağlayacak. 

Geri adım yok

Son dönemde bazı bölgelerde, çocukların okula gidiş saatlerinde havanın aydınlanmamış olması, velilerin şikayetlerine neden oluyordu. Kısıtlı bir dönem için gündeme gelen bu sıkıntının, sürekli yaz saatinde yeni bir düzenlemeyi gündeme getirdiği iddiaları ise doğrulanmadı. Milliyet’in haberine göre, Enerji Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, düzenlemenin yürürlükten kaldırılması için bir çalışma yok.

Etiketler: yaz saati
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  • kenan tan

    15.12.2016 09:17:10

    Ezanın okunmasına yarım saat kala kreşe ve ana okuluna gidenler. ilkokula gidenler yazık değilmi. Bunun için mesailer ve okullar saati değişsin

  • vefa umurca

    14.12.2016 18:46:37

    1 miyar tasarruf deniyor ozaman doğu v batı okul saatleri değiştirilsin. yada bişeyimizin keyfine uçak muçak araba maraba almıyalım çocuklar imsak vaktinde yola çıkmasın. tamammı sayın yetkililer

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