Bakanlık yaz saati uygulaması ile ilgili kararı verdi

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre sürekli şikayetlerin geldiği yaz saati uygulaması ile ilgili yeni bir çalışma yapılmayacak.

Önemli tasarruf sağlanıyor

Yıllardır gündeme gelen ancak uygulama fırsatı bulamayan kalıcı yaz saati uygulaması, bu sene hayata geçti. Düzenlemeyle, 2,5 milyar liralık tasarruf ve kış saatiyle havaların aniden kararmasından doğan psikolojik uyum sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tespitlerine göre Türkiye, artık yıl boyunca yaz saati uygulamasında kalarak, sadece kamunun kullandığı 08.00-17.00 mesai saatleri için yılda yaklaşık 1 milyar TL tasarruf sağlayacak.

Geri adım yok

Son dönemde bazı bölgelerde, çocukların okula gidiş saatlerinde havanın aydınlanmamış olması, velilerin şikayetlerine neden oluyordu. Kısıtlı bir dönem için gündeme gelen bu sıkıntının, sürekli yaz saatinde yeni bir düzenlemeyi gündeme getirdiği iddiaları ise doğrulanmadı. Milliyet’in haberine göre, Enerji Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, düzenlemenin yürürlükten kaldırılması için bir çalışma yok.