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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bakanlıktan 'bekçilerin trafik cezası uyguladığı' iddiasına cevap geldi

29 Kasım 2018, Perşembe 20:45
İçişleri Bakanlığından, trafik ihlallerine yönelik polis ve jandarmaya tutanak tanzim etme görevi verildiği anımsatılarak, bunun dışında, çarşı ve mahalle bekçileri dahil herhangi bir birim veya kişinin yetkilendirilmediği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal paylaşım ve internet haber sitelerinde, "Cadde ve sokaklarda görev yapfan gece bekçilerinin de trafik para cezası uyguladıkları, kaldırıma park eden araçlara 350 lira park cezası yazdıkları" şeklinde haberler yer aldığı belirtildi. 

Genel zabıtanın trafik kural ihlal tespit tutanağı düzenleme yetkisinin, Karayolları Trafik Kanunu’nun 6. maddesinde belirtildiği ve bu hükmün uygulanmasını teminen 4 Eylül 2018 tarihinde valiliklere uygulamaya ilişkin usul ve esasların gönderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren makas atma, seyir halinde cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri takmama ihlallerine yönelik polis ve jandarma personeline 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' tanzim etme görevi verilmiştir. Polis ve jandarma personelinin dışında, çarşı ve mahalle bekçileri dahil herhangi bir birim veya kişi yetkilendirilmemiştir. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu’nun 60 ve 61. maddelerinde, duraklama ve park etmenin yasak olduğu yerler sayılmış olup yaya kaldırımına park etmenin cezası 108 lira, engellilerin araçları için ayrılmış bir alana park edilmesi halinde ise bu ceza iki katı 216 lira olarak uygulanmaktadır. Bu idari yaptırımların dışında, herhangi bir ceza uygulanmamaktadır."

Açıklamada, trafik denetimlerinin tek amacının sürücü, yaya ve yolcu olarak karayolu üzerindeki güvenliği tehdit eden ve yalnızca 2017 yılında 7 bin 427 insanın ölümüne, 303 bin 663 insanın yaralanmasına ve ayrıca her yıl yaklaşık 46,5 milyar lira üzerinde ekonomik kayba yol açan, önlenebilir bir yapıya sahip trafik sorunu ve kazalarıyla daha etkin bir mücadele etmek olduğu vurgulandı. 

AA

Etiketler: Bekçi, trafik cezası
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