Bakın o toplantıda kimler vardı

‘Siyonist kuruluşların etkili kuruluşlarından biri’ olarak adlandırılan Bilderberg’ Bilderberg 2018 yılı toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı.

Torino’daki toplantıya Türkiye’den davet edilen isimler dikkat çekti. Yahudi Rockefeller ve Rotschild ailelerinin finanse ettiği bu organizasyonun en önemli özelliği gizlilik derecesinin yüksek olması. Toplantıda konuşulanlar dışarı çıkmıyor. CFR (Dış İlişkiler Konseyi) ve Triterial Komisyon’dan sonra dünyadaki en önemli siyonist kuruluştan biri olan Bilderberg, 1954 yılında üst düzey bir Mason olan Joseph Retinger tarafından kuruldu. Bu yıl Torino’da yapılan toplantıya Türkiye’den 5 isim davet edildi. “Dünya Hükümeti” olarak anılan bu kuruluşun fikir babaları ve destekçileri de ünlü Yahudi Rockefeller ve Rotschild aileleri.

Şimşek de orada

Toplantıya Türkiye’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü de (MIT) akademisyenlik yapan fizik mühendisi Canan Dağdeviren, Koç Holding Başkanı Ömer Koç, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde görevli Doç. Dr. Behlül Özkan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin katıldı.