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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda ilk tren hareket etti

30 Ekim 2017, Pazartesi 16:32
Tarihi İpek Yolu'nu yeniden kazanımlar arasına getirecek "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı"nda ilk katar, Kazakistan'dan getirilen tahılı Mersin Limanı'na taşımak üzere yola çıktı.

Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak "Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı"nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili katıldığı törenle yapıldı.

Bakü'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı'nda düzenlenen açılış töreninde, Türkmenistan ve Tacikistan'dan gelen yetkililer de hazır bulundu. 

Törende, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Bakü Rus Ortodoks Kilisesi Temsilcisi Arkiyepiskopu Aleksander, Roma Katolik Kilisesi Azerbaycan Temsilcisi Vladimir Fekete ve Dağ Yahudileri Cemaat Lideri Milih Yevdayev de yer aldı. 

Yük konteyneri Mersin yoluna çıktı

Açılış konuşmalarının ardından Kazakistan'dan getirilen tahılın taşındığı treni Türkiye'ye uğurlayan liderler, başka bir trenle limandan Alat İstasyonu'na 12 dakika süren bir yolculuk yaptı.

İlk sefer Kazakistan'dan getirilen tahılın bulunduğu yük konteyneri Alat İstasyonu'ndan Mersin Limanı'na taşınıyor.

Projenin 76 kilometresi Türkiye'den geçiyor

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'yla, bölgedeki taşıma potansiyelinin değerlendirilmesi için Asya ile Avrupa arasındaki eski tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.

Uzunluğu 838 kilometre olan yeni demiryolunun, 76 kilometresi Türkiye, 259 kilometresi Gürcistan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan topraklarından geçiyor.

Hattın Türkiye bölümünde dört istasyon, üç köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi. Türkiye ile Gürcistan sınır geçişinin sağlandığı tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan topraklarında bulunuyor.

BTK Demiryolu Hattı'nın Gürcistan kısmındaysa 105 kilometrelik demiryolu hattı yapıldı,154 kilometrelik ray yenilendi. Azerbaycan'da ise 503 kilometrelik demiryolu hattı projeye uygun hale getirildi.

Londra'dan Pekin'e demiryoluyla kesintisiz gidilecek

Hattın devreye girmesiyle Londra'dan Pekin'e kesintisiz demiryoluyla ulaşmak mümkün hale geldi.

Hatla Çin'den yola çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat Limanı'na, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması öngörülüyor.

İlk etapta hatla yıllık 1 milyon yolcu ve 6 buçuk milyon ton yük taşınabilecek. Taşıma kapasitesinin 2034'e kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkartılması planlanıyor.

BTK demiryolunun, bölgedeki taşıma koridorlarına önemli bir alternatif oluşturması, proje ortağı Türkiye'nin ise BTK ve Marmaray ile birlikte Çin-Avrupa demiryolu trafiğinde önemli bir rol üstlenmesi öngörülüyor.

Çin'den Avrupa'ya giden demiryollarının tamamı Rusya üzerinden geçiyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun devreye alınmasıyla, mesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısalacak.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu güzergahında taşınacak ürünler, Çin'den Avrupa'ya demiryoluyla 15 günde ulaşabilecek.

AA

Etiketler: bakü - tiflis - kars demiryolu, tren, açılış
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