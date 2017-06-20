Balıkesir'de ''ByLock'' operasyonu: Çok sayıda yakalama kararı var!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Gülen Hareketine yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gülen Hareketine müzahir eği̇ti̇m kurumu, yurt ve dershanelerde çalıştıkları, şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edi̇len 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. AA

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