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6 ŞUBAT 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Balıkesir merkezli 12 ilde operasyon: 24 gözaltı

06 Şubat 2017, Pazartesi 10:11
Balıkesir merkezli 12 ilde Gülen Hareketine yönelik operasyonda, aralarında kurmay subayların da bulunduğu 24 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 32 şüphelinin gözaltına alınması için Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın da aralarında olduğu 12 ilde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen, aralarında kurmay subayların da yer aldığı 24 asker gözaltına alındı. Aranan 8 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

AA

Etiketler: balıkesir, operasyon
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