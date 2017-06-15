Barbaros Muratoğlu hakkında karar

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 aydır cezaevinde bulunan ve Gülen Hareketine yardım etme iddiasıyla yargılanan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nu 2 yıl, 1 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi.

AA

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