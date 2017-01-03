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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Barbaros Şansal tutuklandı

03 Ocak 2017, Salı 19:54
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Barbaros Şansal tutuklandı

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Barbaros Şansal'ın hakimlik sorgusu sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 

"Videoyu bir hiciv olarak paylaştım"

Şansal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Tepe'ye verdiği ifadesinde, "barbarosansalfn" isimli bir twitter hesabının bulunduğunu ve "Terzi Yamağı" takma ismini kullandığını belirterek, şunları söylemişti:

"Bana sorduğunuz, 'İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için, Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı! özeti budur.' şeklindeki Twitter mesajı bana ait değildir. Yine, 'Mal sahibi Musevi, davacı Sünni, işletmeci Alevi.. Noel Baba ha. uS" şeklindeki Twitter mesajı bana aittir. Türkiye'de yılbaşı gecesi saat 01.20 sıralarında Reina isimli gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında bu mesajı saat 03.00 sıralarında paylaştım. Buradaki amacım 3 farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır.

Yine bana sormuş olduğunuz videoyu 1 Ocak günü saat 00.13 sıralarında yeni yıl mesajı olarak paylaştım. 19 Ekim 2015 tarihinde Reportare isimli internet sitesinde bir röportaj vermiştim. Bu röportajın başlığı da 'b.. b..Türkiye' idi. Videoda da bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerlar tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. 1 Ocak'tan sonra hiçbir iletişim aracım yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum."

"İnsanlar yoğun bir şekilde tahrik edildi"

Savcı Tepe'nin sevk yazısında, Şansal'ın attığı twitler ve paylaştığı video içeriği hatırlatılarak, "Şüphelinin söz konusu paylaşımlarıyla toplumda infial uyandırdığı, birçok yazılı ve görsel basındaki haberlerden ve sosyal medyadaki paylaşımlardan da anlaşılacağı üzere, yoğun bir şekilde insanların tahrik edildiği, şüphelinin tahrik edici söz konusu eylemleri nedeniyle KKTC'den İstanbul'a gelirken uçakta ve uçaktan indikten sonra birçok vatandaş tarafından ciddi anlamda protestolara maruz kaldığı, şüphelinin farklı din, inançlara mensup kişiler ve farklı mezhep mensubu kişiler arasında çatışma varmış gibi algı oluşturmaya çalıştığı, ülkemizde yaşayan Alevi vatandaşları Sünni vatandaşlara karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, dün akşam Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı ile getirildiği Yeşilköy Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

AA

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