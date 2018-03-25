Barış, hürriyet ve adaletle mümkün

Bediüzzaman Said Nursî’nin vefat yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Risale-i Nur Kongresi masa çalışmaları dün İstanbul’da yapıldı. “İslam Kardeşliği ve Dünya Barışı” konulu çalışmalarda dünya barışının hürriyet ve adaletle mümkün olduğu vurgusu yapıldı.

Risale-i Nur Enstitüsünce Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının seneyi devriyesinde her yıl İstanbul’da düzenlenen Risale-i Nur Kongresi’nin 13.sü yoğun bir katılımla dün başladı.

Risale-i Nur Enstitüsü, Yeni Asya Gazetesi, Köprü Dergisi ve Yeni Asya Vakfı tarafından düzenlenen kongrenin bu seneki konusu; “Risale-i Nur’a göre Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı.” Türkiye’nin dört bir yanından gelen eğitimci ve akademisyenlerin katılımıyla “İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı” vurgusuyla beş ayrı masada yürütülen çalışmalar katılımcıların yoğun mesaisi ve konu hakkındaki görüşleriyle son şeklini aldı. Çalışmaların sonucunda hazırlanan bildiriler ise bugün İstanbul Pullman Otel’de düzenlenecek olan Risale-i Nur Kongresi’nde kamuoyuna duyurulacak.

Hürriyet tohumları İttihad-ı İslâm'ı netice verecek

Risale-i Nur eksenli akademik faaliyetleriyle bilinen Risale-i Nur Enstitüsü’nün sekreteri Ahmet Dursun kongre ve masa çalışmalarıyla alakalı şunları söyledi; “Risale-i Nur Enstitüsü olarak İslâm coğrafyasında atılacak hürriyet tohumlarının Bediüzzaman’ın “adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvet” sacayaklarıyla temellendirdiği gerçek bir demokrasiyi netice vereceğini, kalpten ve aileden başlayan yeniden bir inşa hareketiyle oluşturulacak hürriyet zeminlerinin İslâm kardeşliğini de yeşerterek İttihad-ı İslâm’ı ve dünya barışını doğuracağını düşünmekte ve ümit etmekteyiz. Biz de buradan hareketle 13. Risale-i Nur Kongresi’nin konusunu “Risale-i Nur’a Göre Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı” olarak belirledik. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor.”

Demokrasi ferdin kendisinden başlar

İslâm kardeşliği, ‘Hürriyet ve Demokrasi’ masasında çalışmalar yürüten akademisyenler adına konuşan Prof. Dr. Ahmet Battal “Hürriyet ve demokrasi ferdin kendisinden başlar, sonra ailesine ve topluma yayılır. Herkes fikirlerini hür biçimde söylemeli. İnsanlar doğru bir bakış açısıyla aynı çatı altında birleşip birtakım konuları müzakere edebiliyorsa bu güzel bir şeydir. İslâm dünyası ve Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu atlatabilmek için Risale-i Nur’daki hakikatlere ihtiyacı var. Biz bu ihtiyaca binaen burada akademisyen arkadaşlarla konuşup bildiri hazırlıyoruz. Kamuoyuyla paylaştığımızda görülecek ki dünyanın barış ihtiyacını karşılamak için hürriyetin ne kadar önemli bir olgu olduğunu hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

AB ile ilişkiler sıcak tutulmalı

İslâm kardeşliği ve ‘İttihad-ı İslâm’ masasında bulunan akademisyenlerin sözcüsü İntizam Seyda Durgun, “Masamızda İttihad-ı İslâm’ın her Müslümana farz olduğu konusunu konuşuyoruz. İttihad-ı İslâm’ın manileri arasında cehalet, zaruret ve ihtilâf var ve bunları ancak bilim, sanat ve marifetle aşabiliriz. İttihad-ı İslâm’ın tesisinde dindar İsevilerin de katkısı olacaktır, bu açıdan Avrupa Birliği doğru anlaşılmalı ve ilişkiler sıcak tutulmalı” ifadelerini kullandı.

İslam barışı bütün dünyayı alakadar ediyor

‘Dünya Barışı’ masasında fikirlerini dile getiren eğitimci ve akademisyenler adına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aziz Kutlar şunları aktardı; “İslâm Barışı şu an sadece Müslümanların değil, tüm dünyayı alâkadar eden bir durumdur. Biz bu çalışmalarla, İslâm’ın barışla olan ilgisini analiz etmeye çalışıyoruz. En çok da şu an tartışılan barış için, değişik fikirleri bir araya getirip tartışmak istiyoruz. İslâm barışına modern çağda Bediüzzaman Hazretleri ne tür katkılar yapmış ne tavsiyelerde bulunmuş bunları müzakere etmek amacıyla buradayız.”

Aile hayatı büyük bir çöküş yaşıyor

‘Aile ve Eğitim’ masasında alanında uzman akademisyenlerin yaptığı çalışmalar ile ilgili konuşan Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, “Türkiye’de son zamanlarda yaşanan hem bireyi hem toplumu hem ülkeyi hem devleti hem milleti ve âlem-i İslâm’ı yakından ilgilendiren ciddî çıkmazlar var. Aile hayatı büyük bir çöküş yaşıyor, bireyin kendi hayatı çöküş yaşıyor. Amacımız bu sıkıntılı duruma çözüm bulmak, Bediüzzaman’ın tavsiyeleri üzerine konuşmaktır ve durumu açığa kavuşturmaktır” dedi.

İhlas kavramı yeniden nasıl fark edilir?

‘İslâm kardeşliği ve İhlâs’ masasında bu konuları müzakere eden eğitimci ve akademisyenler adına konuşan Prof. Dr. Hüseyin Uzun ise, “Beşinci masa olarak bizim konumuz, İslâm Kardeşliği ve İhlâs. Masa çalışmalarımızın kapsamı doğrultusunda İhlâs Risalesi ve Uhuvvet Risalesi ile ilgili İslâm Kardeşliği bağlantısını ve bu konunun önemini hakkında incelemelerde ve fikir müzakerelerinde bulunmaya çalışıyoruz. Bir türlü ittihadı gerçekleştiremeyen, ittifak kuramayan ve çatışan İslâm toplumlarının İhlâs kavramını yeniden nasıl fark edeceklerini belirtmek doğrultusunda fikirler bulmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Bugün panel günü, herkesi bekliyoruz

Çalışmalarını tamamlayan masalar, hazırladıkları on maddelik deklarasyonu bugün İstanbul Pullman Otel’de gerçekleşecek panelde kamuoyuna duyuracak. 13. Risale-i Nur Kongresi için Türkiye’nin farklı illerinden gelen dinleyiciler Yeni Asya Neşriyat’ın kitaplarını da inceleme imkânı bulacak.

Kongrede kurulacak kitap standı ile okuyucular Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan kitaplara yüzde 40 indirimli şekilde sahip olurken, yazarlara kitaplarını da imzalatabilecek. Bu arada, panel organizasyonu tarafından, Pullman Otel’deki paneli takip etmek isteyen misafirlerimiz için Yenibosna Koçtaş önünden saat 10.00’dan itibaren 15.00’a kadar ring usulü aralıksız ücretsiz servis düzenleneceği duyuruldu.

Haber: Furkan Enes Durak / Cemil Said Demirdöğmez