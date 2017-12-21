Barış süreci bitti yatırımlar durdu

Bir dönem Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapan Mehmet Kaya, barış sürecinden sonra bölgede yatırımların durma noktasına geldiğini belirtirken, “Sermaye göçü başladı” dedi.

Kaya Duvar’a verdiği röportajda şu değerlendirmeleri yaptı; “Hatırlayın, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarını, “Sınırdaki mayınları, tel örgüleri kaldıracağız” diyordu. Bunların hepsi barışın tesisine ve ekonominin gelişmesine yönelik adımlardı. Şimdi bu söylemlerden sonra insanlar gelip yatırım yapmaya başladı. Özellikle bölge insanları yatırım yapmaya başladı. Devletle halk barıştı. Bunu yaşadı Türkiye ve bu çok önemliydi. Özellikle 7 Haziran seçiminden sonra, bu yaşananların hepsi sanalmış gibi bir davranış gösterdi hükümet. Süreç nedeniyle hem Kürt siyasetçilerinin hem de bölgede yaşayan insanların cezalandırılmaları, üst üste gerçekleşen gözaltılar, ekonomideki gerileme… Bütün bunlar büyük bir kırılma yarattı. Şimdi bu büyük kırılmayı yaşıyoruz. Beyin göçü başladı. Bölgede yaşayan insanlar Batı’ya, Avrupa’ya gitmeye başladı. Sermaye göçü başladı, insanlar buraya yatırım yapmamaya başladı.”