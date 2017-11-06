Barış ve huzur adaletle mümkün

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “İş hayatında barış ve huzurun sağlanabilmesi adaletin sağlanmasıyla mümkün” dedi.

Türkiye İş Ahlâkı Zirvesi ‘17 etkinliğinde konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, büyüme ve inovasyonun hem çok önemli hem de tanımından çözüm reçetesine kadar farklı bakış açılarının bulunduğu iki zor kavram olduğunu söyledi.

Bir de bunları iş ahlâkı açısından değerlendirmenin işi daha daha da ilginç hale getirdiğini ifade eden Olpak, şöyle konuştu: “Biz biliyoruz ki gerekli altyapıyı, ekoiklimi hazırlarsak yapılabilirliğini kolaylaştırırız. İş barışını, iş huzurunu sağlarsak, ekoiklimin önemli bir bölümünü sağlamış oluruz. Bizim toplumumuzun genelinin ahlâktan anladığı, inanç değerlerimiz çerçevesinde bir ahlâk anlayışıdır ve Batının, moral değerler olarak ifade ettiği ahlâk anlayışının daha kapsamlı ve insanisidir. İş ahlâkı, iş dünyasındaki davranışları yönlendiren, rehberlik eden etik ilkeler ve standartların toplamıdır, düzeni sağlamak bakışıyla iş hayatındaki anarşiyi önleyen değerler bütünüdür.”

Olpak, iş hayatında barış ve huzurun sağlanabilmesinin adaletin sağlanmasıyla mümkün olduğuna vurgu yaptı. İşin merkezinde “şaşar” denilen beşer, yani insan olduğuna işaret eden Olpak, göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir konu daha olduğunu; kamunun ahlâkının, yani kamunun iş ahlâkının uygulanmasındaki düzenleyici rolünün de konuşulması gerektiğini belirtti.

İş ahlâkında işveren ve çalışanın bir bütünün parçaları olduğuna dikkati çeken Olpak, şöyle devam etti:

“Aynı ölçüde önemli bir husus da, kazancın hukukî ve meşrû şekilde harcanmasıdır ki yine inanç değerlerimizin ifadesiyle biz buna da helâlinden harcama diyoruz. Çünkü, sadece hukukî ve meşrû kazanç yetmez, toplumda infial uyandıracak, sosyal dengeyi bozacak, imrenmeyi kıskançlık seviyesine çekebilecek, hatta hasede çevirebilecek harcamalar, hukuki olabilir, ama meşrû değildir.”

Hukukun temel prensipleri sadece kitaplarda kalmamalı

Masumiyet karinesi diye herkesin ezberlediği hukukun en temel prensibinin sadece hukuk kitaplarında yer alan bir metin olmaması, hayatın içinde uygulanması gerektiğini ifade eden Olpak, konuşmasını şöyle tamamladı: “İş ahlâkının uygulanabilirliğini sağlamanın yollarından biri de her şirket ve kurumun iş ahlâkı tüzüğü oluşturmasıdır. Bir şirket ya da kurum, yönetimi, çalışanları, müşterileri, toplum ve birbirleriyle ilişkilerinde sergilenmesini beklediği ortak bir etik standartlar ve yasal ilkeler takımı oluşturmalıdır.”

“Ahlâk yoksa, iş ahlâkı olmaz zaten”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de 2009 yılında Türkiye’nin 2023 hedefleriyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalarda ana başlığın, “Türkiye bu şekilde devam ederse büyüyemez, mutlaka yüksek teknolojiye yatırım yapması, katma değeri yüksek ürünler üretmesi lâzım” şeklinde olduğunu hatırlattı.

Büyükekşi, şunları söyledi: “İş ahlâkından önce aslında bizim ahlâk konusunu bir konuşmamız lâzım. Ahlak yoksa iş ahlâkı olmaz zaten. Ahlâk nerede öğrenilir? Çocukken ailemizden, daha sonra ilkokuldan, ortaokuldan eğitimle başlar. Onun için ailemizde eğer biz ahlâklıysak çocuklar bizleri örnek alıyor. Asıl sistem burada başlıyor. Çocuklarımızı güzelce eğitmemiz gerekiyor. Bunun için de önce bizim ahlâklı olmamız gerekiyor. İhracatta dünyada Çin’den önce birinci sırada hep Almanya yer alıyordu. Niye bu kadar başarılılar? Çünkü hepsi dürüst. Hiçbiri Müslüman değil halbuki. Dürüst olmak sadece İslâmiyet ile ilgili bir şey değil, ama biz Müslümanız. Dürüstlük bize her zaman emrediliyor. Ama biz bu konuda da yeteri kadar kendi kendimize insanlarımızı, ailelerimizi, çocuklarımızı dürüst olmaları konusunda yeteri kadar iyi yetiştiremiyoruz.”