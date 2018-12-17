Barışa tehdit, tarihe saldırı

BAŞTA MESCİD-İ AKSA, MÜSLÜMAN VE HIRİSTİYANLARIN KUTSAL DEĞERLERİNE SALDIRAN İSRAİL HEM BARIŞI TEHDİT, HEM TARİH MİRASINI TAHRİP EDİYOR.

Parlamenterler arası kudüs platformu

İstanbul’da toplanan Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Konferansının sonuç bildirisinde, İsrail’in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslüman ve Hıristiyanlara ait kutsal değerlere yönelik tehlikeli ihlallerinin, bölge ve dünyadaki barış için bir tehdit ve Kudüs ve Filistin'in yanı sıra insan uygarlığının tarihî mirasına bir saldırı olduğu vurgulandı.

Filistinli gruplar artık uzlaşmalı

“yüzyılın Anlaşması" adı altında yürütülen girişimlerin ve ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının reddedildiği kaydedilerek, Kudüs'ün Filistin'in ebedî başkenti olduğu ifade edilen bildiride, Filistinli gruplar arasında uzlaşmanın sağlanması için gereken çabanın gösterilmesi talep edildi.

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En büyük kriz

“UNRWA, tarihindeki en büyük krizle yüz yüze geldi” diyen BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Sözcüsü Sami Muşaşa, yoksulluk sınırının altına düşenlerin her yıl arttığına dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Sözcüsü Sami Muşaşa, 70 yıldır zor şartlar altında yaşayan Filistinli mülteciler için 2018 yılının çok zor geçtiğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Sözcüsü Sami Muşaşa, 70 yıldır zor şartlar altında yaşayan Filistinli mülteciler için 2018 yılının çok zor geçtiğini söyledi. Arabic 21 sitesine konuşan Sözcü Muşaşa, Filistinlilerin durumunu ve UNRWA’nın ekonomik sorunlarını değerlendirdi. Muşaşa, “2018 mülteciler için birçok sorunu beraberinde getirdi. Ayrıca binlerce Filistinli genç, Gazze’deki protestolarda ciddî şekilde yaralandı veya öldü” dedi.

2 milyon insan abluka altında yaşıyor

Gazze’de yaklaşık 2 milyon kişinin ablukanın etkisi altında yaşamaya çalıştığını ifade eden Muşaşa, Batı Şeria’da da yüzlerce Filistinlinin evlerinin yıkılışına şahit olduğunu ya da göçe zorlandığını belirtti. “UNRWA, tarihindeki en büyük krizle yüz yüze geldi” ifadelerini kullanan Muşaşa, Filistinli mültecilerden yoksulluk sınırının altına düşenlerin her yıl arttığına dikkati çekti. UNRWA’nın desteğinin mülteciler için hayati olduğunu vurgulayan Muşaşa, malî krizin devam etmesinin, UNRWA’nın hizmetlerini tehlikeye sokacağını, söz konusu durumun da Ortadoğu gibi istikrarın bulunmadığı bir bölgede mültecilerin hayatı, hakları ve onurlarını tehdit edeceğini kaydetti. UNRWA’nın bu yıla 446 milyon dolar bütçe açığıyla başladığını hatırlatan Muşaşa, krize yenik düşmemek için ellerinden gelen bütün çabayı sarf edeceklerini kaydetti.

Barış’a tehdit, tarihe saldırı

İstanbul’da “Kudüs, Filistin’in ebedi başşehri” temasıyla düzenlenen “Parlamenterlerarası Kudüs Platformu İkinci Konferansı” sona erdi. Konferansın kapanış bildirisinde, İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT), İİT Kudüs Komitesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatından (UNESCO) Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin’in tamamının tarihî ve kültürel mirasının korunması için gereken tedbirleri alması istendi. Bildiride, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslüman ve Hıristiyanlara ait kutsal değerlere yönelik tehlikeli ihlâllerin, bölge ve dünyadaki barış için bir tehdit, Kudüs ve Filistin’in yanı sıra insan uygarlığının tarihi mirasına bir saldırı olduğu vurgulandı. İsrail’in Kudüs işgalinin, adaletsizlik, zulüm ve hakların ihlâline dayanan “ırkçı, yerleşimci, ve terörist” bir işgal olduğu ve herkesin Filistin halkının vatanını özgürleştirmek için direnişini desteklemesi gerektiği ifade edilen bildiride, uluslar arası topluma da Gazze ablukasına ve insanî sıkıntılara bir an önce son verilmesi için devreye girmesi çağrısı yapıldı.

Oğul Netanyahu’dan skandal paylaşım

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, bölgeye barışın gelmesi için bütün Yahudilerin veya da bütün Müslümanların İsrail-Filistin topraklarından tamamen ayrılması gerektiğini dile getirerek, kendisinin Müslümanların söz konusu topraklardan gitmesini tercih ettiğini söyledi. Oğul Netanyahu, Facebook hesabından paylaştığı mesajında Filistinli Müslümanlar ile Yahudiler arasında barışın mümkün olmadığını ileri sürerek bölgede barışın ancak iki gruptan birinin bölgeden tamamen ayrılmasından sonra mümkün olacağını öne sürdü. Bölgede barışın sağlanması için iki seçenek olduğunu dile getiren Yair Netanyahu, “Ya bütün Yahudiler veya da bütün Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim.” diyerek Filistinli Müslümanları bölgede istemediğini açıkça dile getirdi.