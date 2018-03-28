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28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Barzani: IKBY topraklarının komşularımızı vurmak için kullanılmasını kabul etmiyoruz

28 Mart 2018, Çarşamba 19:12
Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin ardından benzer bir açıklama da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) geldi. Başbakan Neçirvan Barzani IKBY topraklarının komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermek için kullanılmasını kabul etmediklerini söyledi.

 

Bakanlar kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Barzani "Türkiye'nin neden IKBY içine operasyon yaptığını sormadan önce bunun nedenini sormalıyız. Sebep PKK" diye konuştu. IKBY topraklarının komşu ülkelerin güvenliğine tehdit olacak şekilde kullanılmasına karşı olduklarını belirten Barzani şöyle dedi:

'Birçok defa bunu PKK'ya söyledik'

"Bizim bu konuda bir prensibimiz var. Hiçbir şekilde IKBY topraklarının komşularımızı vurmak ve güvenliklerini tehlikeye atmak için kullanılmasını kabul etmiyoruz. Bu prensip Türkiye, İran, Suriye ve her taraf için geçerli. Hiç bir şekilde topraklarımızın bu ülkelere yönelik tehdit ve kargaşa için kullanılmasını istemiyoruz. Maalesef, birçok defa bunu PKK'ya da söyledik. 'Bu toprakları kullanıp, gidip Türkiye'de eylem yaparak geri dönmenizi kabul etmiyoruz' dedik. Bunun böyle olmasını sağlayan sebepler var ve bu sebeplerin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde çözümden de bahsedilemez."

Sputnik Türkiye

Etiketler: IKBY, PKK
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