Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk istismarı düzenlemesi konusunda, yaptığı açıklamada, "Başbakan Yardımcımız başkanlığında bir komisyon yarın çalışmaya başlayacak.'' dedi.

Tüm bu tedbirlerin alınacığına dikkat çeken Gül, ''Yasayla yapacaklarımız, yönetmeliklerle yapacaklarımız, idari tedbirlerle uygulayacağımız tüm enstrümanlarımızı, tüm araçlarımızı, yapacaklarımızı masaya yatıracağız." dedi. Gül, "Hükümetimiz bu konuda alınması gereken başka ne gibi tedbirler varsa onları alacak." diye konuştu. AA

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