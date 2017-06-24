Başbakanlık müşaviri Öksüz’le görüşmüş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 15 Temmuz darbe girişiminde kilit rol üstlendiği belirtilen firari Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak, mahkemeye gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 15 Temmuz darbe girişiminde kilit rol üstlendiği belirtilen firari Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak, mahkemeye gönderildi. İddianamede yer alan şüphelilerden Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca’nın, Adil Öksüz’le karakolda görüştüğü ortaya çıktı. İddianamede Ali İhsan Sarıkoca’nın, Serter Koçak’tan bilgi aldıktan sonra Kışla Jandarma Karakoluna geldiği, emniyet ya da jandarmada kolluk görevli olmamasına rağmen Öksüz ile görüştüğü belirtildi. İddianamede, Sarıkoca’nın üzerine atılı örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve suçluyu kayırma suçlarını işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

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